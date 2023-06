Zabezpečit trasu etapového závodu není nic snadného. Mají to na starosti specialisté, kteří se tomu - jako například Robert Hunter - naplno věnují. Šestačtyřicetiletý Jihoafričan v tom má dlouhodobou praxi. Letos se podílí na zajištění tratí největších tuzemských podniků - nadcházejícího Závodu míru (8.-11. 6.) a letní Czech Tour (27.-30. 7.), kterým šéfuje bývalý elitní silničář Leopold König.

Ředitel Czech Tour a Závodu míru Leopold König (vlevo) a Robert Hunter dolaďují detaily před tím, než trasu projedou cyklisté | Foto: se svolením Czech Tour

Co se týká zkušeností, tak Robert Hunter má za sebou patnáct let v profipelotonu, startoval na Tour de France, Giro d'Italia či Vueltě a sbíral etapová vítězství. Vedle toho se věnoval manažerské práci a posléze i poradenské činnosti v zajištění bezpečnosti při světových šampionátech i závodech World Tour.

„Podílel jsem se na řadě velkých mezinárodních podniků. Zmíním třeba závody Kolem Švýcarska a Kolem Kuang-si v Číně. Taky jsem pomáhal při mistrovství světa, čtyři roky za sebou jsem dělal technického poradce. Od té doby, co jsem odešel z profesionální cyklistiky, se v této sféře osm let pohybuji,“ prozradil na sebe Hunter.

To že se podílí se svým týmem na přípravě zmíněných tuzemských závodů, ale není jeho první setkání s českou cyklistikou. Svého času totiž v jednom týmu závodil s Jánem Svoradou.

„V Lampre byl tři roky mým parťákem. Bavili jsme se hodně i o hokeji,“ usmál se. „Každopádně to byl skvělý profesionál a sprinter. Dobře se znám taky s Romanem Kreuzigerem. S Leem Königem jsme se na závodech potkávali a teď spolupracujeme. Na spoustu věcí máme podobný názor, přeci jen je znát, že jsme oba jezdili.“

Správná cesta, jak závody posunout do vyšších pater

Robbie Hunter a jeho tým mají zkušenosti z největších etapových závodů. Organizují Tour de Suisse, což je devět etap čítající závod spadající do kategorie World Tour. Není pochyb o tom, že nám mají co předat. Prohlédli jsme si společně trasy a vidíme na trati spoustu věcí jinak než běžný smrtelník. Na mnoha věcech se shodujeme, což je směrem ke kvalitě a bezpečnosti závodu skvělé. Vzájemná spolupráce je rozhodně správnou cestou, jak Czech Tour i Závod míru posunout do pater, kam je chceme dostat. Leopold König, ředitel Czech Tour a Závodu míru

O Závodu míru a Czech Tour má dostatečné informace. „Závod míru je jednou z nejznámějších akcí kategorie U23. Na opravdu náročných tratích se dají identifikovat budoucí hvězdy profipelotonu. Vždyť na něm závodili Jonas Vingegaard i Tadej Pogačar. Czech Tour je rovněž velmi dobrý závod s podobným profilem. Stále roste a věřím, že se jednou dostane mezi nejvýznamnější etapáky v Evropě,“ naznačil Jihoafričan.

Jak konkrétně probíhá příprava zabezpečení obou závodů? „Je nutné vidět kompletní trať od startu až do cíle. Pelotonu se mohou postavit do cesty práce na silnici, nový kruhový objezd či ostrůvek. Taková místa musíme mít dopředu pod kontrolou. Byli jsme v Česku už v zimě, a znovu teď. Na prahu léta je naše práce snazší. Všechno je lépe vidět. Řada silnic má nový povrch, bude se na nich skvěle závodit,“ vysvětlil.

Cyklisté stoupají při Závodě míru do JeseníkůZdroj: Czech Tour

Musí převládat jistota, že je trať bezpečná

„Prozkoumali jsme tratě právě s ohledem na bezpečnost. Vytipovávali jsme případné problémy, aby nás v průběhu závodů již nic nezaskočilo. Pomáhám se zajištěním bezpečnosti a technických náležitostí, aby se závody odjely podle nejvyšších standardů a nedošlo k žádnému incidentu. Ať už z pohledu závodníků či veřejnosti,“ pokračoval.

Program Závodu míru U23 - Grand Prix Jeseníky

Prolog-8.6. Jeseník-Jeseník (3,1 km/22 výškových metrů)

1. etapa-9.6. Jeseník-Rýmařov (121,9 km/2047 výškových metrů)

2. etapa-10.6. Bruntál-Červenohorské sedlo (129,1 km/2809 výškových metrů)

3. etapa-11.6. Jeseník – Jeseník (166,1 km/2682 výškových metrů)

Bezpečnostní standardy při Czech Tour a Závodu míru se ve srovnání se závody World Tour neliší. „Ať jde o profipeloton nebo jezdce do 23 let, musíme mít jistotu, že je trať bezpečná, nepohybují se na ní žádná vozidla mimo závodního doprovodu, nejsou tam žádné překážky a bariéry vymezující trať jsou správně postavené. Od startu do cíle musí být všechno tak, aby se nic nestalo,“ zdůraznil Hunter.

Dobře vnímá rozdíl mezi tím, když závodil a současnou funkcí. „Jako závodník jedete hlavně na sebe a staráte se o svůj výsledek. Když jste na straně organizátora, tak neustále myslíte na to, že máte na starosti poměrně velké množství lidí. Hodně času strávíme na startu a v cíli, abychom si byli jistí, že závodníci i diváci jsou v bezpečí.“