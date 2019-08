A teď čest svému jménu dělá i Vít Krejčí. Velký basketbalový talent, který se dokonce podívá s českou reprezentací na mistrovství světa do Číny. Není vyloučeno, že své jmenovce jednou předčí. Vždyť je mu teprve čerstvých devatenáct let.

Vítek. Jinak mu nikdo neřekne. Také proto, že je v národním týmu benjamínkem. Ale k vodění za ručku má daleko. Naopak je zdravě průbojný. Tuto vlastnost mu daly sudičky do kolébky a on se jí řídí od útlého věku. „Od malička jsem se chtěl živit basketbalem. I když jsem ze začátku nevěděl, co všechno to obnáší, tak poslední roky jsem se o to snažil zajímat,“ říká Vít Krejčí.

Prvním mezníkem v jeho kariéře byl odchod do Španělska. Ještě neměl ani občanku a už se stal členem mládežnického týmu Zaragozy. A v roce 2017 dokonce debutoval v nejprestižnější evropské soutěži ACB.

Do ciziny ve čtrnácti

„V těch čtrnácti jsem si vzal s sebou pro jistotu maminku. Jinak svá rozhodnutí vždy dobře zvažuji. Probírám je s rodiči i agentem Phillipem Parunem (pozn. red. má na starost také Tomáše Satoranského). Pomáhají mi dát si dohromady všechny plusy i minusy. Beru v úvahu všechno, co mi řeknou, ale nakonec se vždycky rozhoduji podle sebe,“ přiznává.

Dalším důležitým okamžikem bylo pozvání do seniorské reprezentace. A nezůstalo jenom u nominace. Bývalý hráč píseckých Sršňů hned v prvním utkání debutoval. Letos v únoru nastoupil proti Bosně. Na pardubické palubovce strávil pět minut. Jednou úspěšně doskočil a zaznamenal asistenci.

Vzápětí vyjel s dospělými také do zahraničí. V posledním utkání veleúspěšné kvalifikace vzdoroval francouzské výškové převaze. A ze země galského kohouta si přivezl první koš z trestného hodu. Premiérový koš ze hry dal na nedávném pražském turnaji proti Polsku.

Bez prázdnin ale MS

Zatím nejlepší zápas sehrál hned nato proti Jordánsku. Soupeři nasázel patnáct bodů, z nichž ty první dva oblétly několikrát celou republiku. Jakub Šiřina mu nezištnou zadovkou mezi nohama nahrál na smeč a Krejčí „zabil hřebík“. Akce zvedla také diváky na tribunách i slavnější spoluhráče z lavičky.

„Byl to skvělý moment. Tou přihrávkou jsem získal neuvěřitelné sebevědomí. Podobné situace mně vždy dodají extra motivaci. Ten pocit, když se povede dobrá akce a zvedne se publikum, to je nejlepší pocit v basketbale,“ zasní se.

Vít Krejčí sice letos nemá žádné prázdniny jako většina českých teenagerů, nicméně radosti si užil více než jeho vrstevníci. Vše začalo na mistrovství Evropy dvacetiletých. Jako člen All Stars se stal hlavním tahounem postupu do elitní divize. Po jeho skončení podepsal svoji první profesionální smlouvu. Kde jinde než v Zaragoze.

A do třetice všeho nejlepšího: reprezentační trenér Ronen Ginzburg ho bere na světový šampionát do Číny. „Snažím se na to nemyslet. Budu se snažit nechávat za sebe mluvit hru,“ takhle přemítal strakonický rodák o svých šancích před oznámením závěrečné nominace. Jak je vidět, jeho hra mluvila, až kouče přemluvila.

Jeho kariéra zatím nápadně připomíná dráhu Tomáše Satoranského. Optimisté věří, že může být ještě lepší…

A co vy, znáte nějakého Krejčího ve svém okolí?