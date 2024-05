/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Posledním českým vodním slalomářem, který si při ME v Tacenu obrazně navlékl olympijské tílko, se stal kanoista Lukáš Rohan. V této disciplíně byla zápletka po té, co kvalifikaci nezvládl právě Rohan, dost zamotaná.

Cíl závodu kanoistů na ME v Tacenu | Video: Deník/Milan Novotný

Šance se otvírala pro Jiřího Prskavce, který už měl olympijskou nominaci jistou v kajaku. A to za předpokladu, že by ve finále skončil na pódiu a neprohrál s třetím singlířem Václavem Chaloupkou. Ten si mohl Paříž zase vybojovat v tom případě, kdyby skončil jako nejlepší z Čechů druhý.

Rohan pak sledoval finálové počínání svých kolegů ze břehu. A protože se jeho parťáci na medailové příčky nedostali - skončili na šestém a sedmém místě - nominační matematika určila, že v Paříži bude moct obhajovat stříbro z Tokia.

„Nejdřív jsem se na to nechtěl dívat. Říkal jsem si, že si půjdu sednout někam na pivo a přijdu k hotové věci. Ale tím, že se pak ještě jely hlídky, tak by to nebylo úplně na místě,“ vyprávěl čerstvý olympionik.

Klidný nebyl, ale zároveň reprezentačním rivalům nepřál nic zlého. „Prostě člověk na to kouká a čeká. Nic moc jiného se dělat nedá. Byl jsem nervózní, ale byl jsem spíš zklamaný, že jsem se dostal do této pozice. Stalo se to,“ konstatoval.

Zdroj: Deník/Milan Novotný

S Prskavcem a Chaloupkou jsou soupeři jen na vodě. „Myslím, že Jířa je v pohodě celou nominaci a bylo to dost vidět. Pro Vášu je to asi nejtěžší, jel super kvalifikaci a finále se mu nepovedlo,“ povídal o kamarádech z Troje.

„Sport beru s nadhledem, ale olympiáda je obrovská motivace. A Paříž obzvlášť. Ta je samotná velkou motivací, ale i tím, jaké bylo posledně Tokio. Zažít tu olympiádu vcelku se vším, co k ní patří, byl můj velký sen. Proto jsem se pro to snažil dělat poslední rok všechno,“ pokračoval Rohan.

Cítil, že po Tokiu trochu ztratil motivaci. „Hledal jsem se. Byly tam i momenty, kdy jsem přemýšlel, jestli to chci dál dělat, protože dávám sportu hodně času. Říkal jsem si, jestli není na čase dělat něco jiného, ale jsem rád, že jsem o to zabojoval. S klukama jsme předvedli super souboj. Jen mě mrzí, že jsem se ho neúčastnil ve finále,“ přiznal.

Celkově nemá z ME dobrý pocit. „Jel jsem na mistrovství Evropy a chtěl jet ve finále. Nepovedlo se mi zabojovat o co nejlepší umístění. Nepovedlo se mi to kvůli jedné pitomé kombinaci. Teprve za pár dní budu řešit, jak to bude v Paříži,“ líčil.