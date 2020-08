Na nejslavnějším závodě planety skončil nejlépe v roce 2013 pátý. V elitní desítce Tour de France se Roman čtyřiatřicetiletý Kreuziger umístil čtyřikrát. To je bilance, jakou se žádný český silniční cyklista nemůže pochlubit.

Roman Kreuziger | Foto: Markéta Navrátilová

Na start Staré dámy nastupujete podesáté. Máte stejné předstartovní pocity jako v prvních letech, nebo se to za roky změnilo a už necítíte takový tlak jako dřív?

Určitě je to jiný. Po letech člověk ví, co se dá od závodu čekat. Jsem zkušenější a nestresuji se z toho, že jedu na pořadí, i když uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Nervozita tam není, těším se.