Všechno je o penězích. Ve sportu je jejich nedostatek zvlášť bolestivý proto, že se nejvíc dotýká mládeže. A pokud se nebude rozvíjet nastupující generace, je budoucnost celého odvětví ohrožená.

Ilustrační foto | Foto: Česká rugbyová unie

Ragby je tvrdý, ale férový sport. Rozvíjí především týmovost, odolnost, respekt a disciplínu. Jenže ho sráží nárůsty nákladů. Podpora ze strany státu ani prostředky sponzorů nestačí.

Proto z iniciativy České rugbyová unie vznikla crownfundingová kampaň Nenech složit ragby. Jejím cílem je získat peníze pro juniory v evropských šampionátech. Kampaň, která byla spuštěna na serveru Hithit.cz, cílí na 1,5 milionu korun.

Mládež se potřebuje utkávat s vyspělými týmy

České ragby, které zejména v mládežnických kategoriích zažívá velký nárůst členů, jak u kluků, tak i u dívek, má šanci v Česku posunout celý sport nahoru.

„Mladí mají příležitost dotáhnout české ragby na vysokou úroveň, teď jim ale hrozí, že píli a hodiny tréninků nezužitkují,“ vysvětluje v TZ šéftrenér ragbyové mládeže a někdejší dvojnásobný Ragbista roku Roman Šuster.

„Potřebujeme pomoct. Bez finanční pomoci od vás fanoušků, nepojedou mládežnické reprezentace na prestižní evropské turnaje. Naše ragby se nesmí vrátit o několik let zpět,“ pokračuje ragbyová legenda.

Ke zlepšení výkonnosti se mládežnické kategorie potřebují utkávat s vyspělými evropskými týmy. Zkušenosti z těchto utkání se poté přelévá do kvality a rozvoje celého mládežnického ragby.

Omezení by znamenalo zastavení růstu

Jen účast reprezentace do 18 let na ME v patnáctkovém ragby vyjde zhruba na 1,2 milionu korun. Výrazně levnější je pak účast stejné věkové kategorie v sedmičkovém ragby. Ta vyjde zhruba na 300 tisíc korun. Proto kampaň v první fázi míří na 1,5 milionu korun. Když se je podaří vybrat, mladíci se zúčastní šampionátů.

„Jestliže na rok omezíme aktivitu talentovaných hráčů, kteří jsou klíčoví pro budoucí úspěchy dospělých, zastaví se jejich růst. Práce a úsilí mnoha lidí, včetně rodičů, přijde nazmar,“ doplňuje Šuster.

Ten, kdo v kampani přispěje, si může vybírat z pestré palety dárků. Jsou mezi nimi lístky na reprezentační zápasy, míče, dresy, trika či ponožky s logem Českého ragby, ale i možnost ragbyového teambuidingu či sponzoringu. Přispívat lze od částky 200 korun.

Více o projektu: https://www.hithit.com/cs/project/11873/nenech-slozit-ragby