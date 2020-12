„Nechci být rebel,“ zmínil Jiří Neumann, šéflékař Českého olympijského výboru. Ano, důležitá poznámka: nikdo z respondentů nechtěl a ani nezlehčoval situaci.

Teď už zpět k Neumannovi a jeho názorům na roušky. „Myslím, že tohle víc uškodí, než pomůže. Měli bychom si uvědomit, že sport je ideální prevencí,“ konstatoval.

Na mysli má onu tezi, že zdravý imunitní systém = základ úspěchu v bitvě člověka proti koronaviru. Neumann připomněl, že ačkoli není expertem právě na covid-19, zaskočila ho nejednota politických špiček. „Teď pan Prymula, bývalý ministr a epidemiolog, řekl, že on by to dělal jinak. Prý by roušku sportovcům nenutil.“

Deník oslovil také další lékaře, kteří se zaměřují na sportovní medicínu.

Lidi to odradí

„Opatření je docela nešťastné,“ uvedl uznávaný olomoucký specialista Dalibor Pastucha.

„Jako tělovýchovný lékař jsem zastáncem sportovních aktivit nejen pro fyzicky zdatné sportovce, kteří to asi s jistým dyskomfortem zvládnou také v roušce, ale hlavně se ke sportu snažím motivovat pacienty s různým onemocněním, třeba obézní lidi, hypertoniky, astmatiky. Ti bývají často dušní i při běžné námaze a obávám se, že sportování v roušce je ještě víc odradí,“ dodal.

„Je to ptákovina,“ vzkázal stručně a jasně jeho pražský kolega Zdeněk Kareš.

Tři názory – a ani jeden, který by mohl těšit ministra zdravotnictví Jana Blatného. Nehledě na to, jeho vyjádření zní takto: „Smyslem opatření je, aby maximum sportovních aktivit probíhalo venku a minimum vevnitř.“

Rozpaky u trenérů

Ministrova slova ale hodně nadzvedla řadu funkcionářů a trenérů. Je totiž spousta sportů, které si venku nezahrajete. Namátkou volejbal, potíže řeší hokejisté, házenkáři, basketbal. A samozřejmě jsou bityu amatérů tolik oblíbené sporty jako badminton a squash.

„Mám přání, aby si vláda vyzkoušela jeden hodinový trénink v roušce. Z hlediska epidemie je tohle nařízení asi dobře, jenže z hlediska zdraví je to špatně,“ nechal se slyšet Ondřej Michálek, hlavní trenér mládeže v hokejovém Děčíně. Podobných ohlasů se objevilo víc.

„Pro takovou absurditu nemám slov. Je to, jako by nás poslali hrát s nenafouknutým míčem,“ rozohnil se Jaroslav Kotala, kouč zlínských basketbalistů.

Bezesporu největší potíže budou mít děti. Ačkoli se těší zpět na kamarády, jejich tréninky provází řada otázek.

Všechno lepší než nic

Udýchají zátěž v roušce? Nebudou ji sundávat? Kde se budou převlékat? Informace z řady oddílů a sokolů totiž hovoří zhruba takto: „Děti by měly přijít už oblečené.“

Právě na trenérech teď bude ležet největší břímě. Podvody jsou zapovězeny. „Ať si o rouškách myslíme cokoliv, mělo by se zvlášť u mládeže jít příkladem,“ zmínil Neumann.

V anketě nikdo z trenérů neřekl, že by plánoval rebelii.

„Všechno je lepší než nic. Je nutné rouškám přizpůsobit skladbu tréninku,“ vyhlásil Radek Calda, cvičitel gymnastiky v Sokolu Radotín.

Třeba se nařízení brzy změní. Sport v to doufá.