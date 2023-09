Vrchol sezony ve vodním slalomu je tu. Zatímco loni se bojovalo o světové tituly v Augsburgu, tedy v místě, kde se v roce 1972 tento sport stal poprvé součástí olympijského programu, nadcházející šampionát proběhne v Lee Valley, dějišti OH 2012.

Jiří Prskavec zaokrouhlil počet evropských titulů na půltucet | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

Půjde o hodně. Kromě medailí - titul bude obhajovat kajakář Vít Přindiš - hlavně o olympijské kvóty pro pařížskou olympiádu v příštím roce. Připomeňme, že na hrách může v jedné disciplíně startovat za každou zemi jediný závodník.

V kajaku budou na londýnské trati muži i ženy bojovat o 15 národních kvót, v kánoi o dvanáct. Pokud se alespoň jeden z Čechů v dané kategorii dokáže do těchto příček vměstnat, znamená to pro Česko jistotu olympijské místenky.

Vít Přindiš: Kvůli riziku nemoci jsme odložili nástup dcery do školky

Od úterý do neděle se v Lee Valley představí vedle zmíněného Přindiše další české hvězdy. Olympijský vítěz a letošní evropský šampion Jiří Prskavec, stříbrný olympionik Lukáš Rohan, bronzový z Evropských her Václav Chaloupka, ostřílená obojživelnice Tereza Fišerová či úřadující evropská šampionka do 23 let Gabriela Satkové.

Nejdřív se bude o cenné kovy bojovat v hlídkách, pak přijde hlavní program v jednotlivých disciplínách a závěr obstará Kayak Cross. Šampionát je pro české slalomáře zásadní také z hlediska národní přednominace.

Vítěz bere pět bodů, vicemistr čtyři body, třetí a čtvrtý nejlepší tři body, páté až sedmé místo přinese dva body a osmé až desáté jeden bod. Aktuálně má nejblíž k dosažení sedmi bodů znamenajících přímou kvalifikaci na OH Prskavec se čtyřmi body. Jeho týmový kolega Přindiš má dva.

Prskavcovi by mohlo stačit čtvrté místo

Pokud by prvně jmenovaný skončil nejhůř čtvrtý, získá požadovaných sedm bodů a může myslet na olympiádu. Přindiš na stejnou hodnotu dosáhne, pokud obhájí titul mistra světa, přičemž při zisku sedmi a více bodů dvěma závodníky se o účasti na OH rozhodne až v příštím roce. O body se ovšem pojede ještě v říjnu při závěrečném světovém poháru v Paříži, kdy umístění na stupních vítězů znamená jeden bod.

Výlov z krakovského kanálu. Prskavec je pošesté zlatý, Fišerová má bronz

„Vždycky se snažím soustředit na závod, to je ta cesta. Ve chvíli, kdy člověk myslí na kvóty a body, tak to řeší, kalkuluje a pak z toho třeba nic není,“ uvedl v tiskové zprávě Prskavec, který se představí i mezi kanoisty.

„Opravdu se na to snažím nemyslet. Řeším jen samotný závod, protože mistrovství světa je největší akcí sezony. Poctivě jsem na to trénoval a věřím, že můžu předvést pěkné výkony a jízdy, s nimiž budu spokojený. Uvidíme, na co to bude stačit,“ doplnil.

„Nemá cenu to počítat, protože existuje víc možností. Poslední týdny přípravy byly hodně náročné, celý červenec a srpen jsme objemově i rychlostně tvrdě makali,“ zmínil Přindiš.

Satková obhájila v Bratislavě evropský titul, singlíři stáli třikrát na pódiu

„Pokud předvedu dobré jízdy a vyhnu se chybám, mohlo by to být dobré. Očekávám, že všichni budou v top formě. Jde o nejdůležitější závod v olympijském cyklu. Každý si bude chtít vybojovat místo,“ dodal závodník, který zkusí štěstí i v Kayak Crossu.