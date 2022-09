Z vašeho testování jste museli získat spoustu dat. Řekněte mi, umí české děti lépe běhat, nebo si hrát? Který sport jim díky výsledkům nejvíce doporučujete? Musíme brát v potaz nejen fyzické předpoklady, ale i věk, bydliště, preferenci dětí i rodičů. Nakonec to vychází docela rovnoměrně. Nedá se říct, že by vedl vyloženě jeden sport.

Zmínil jste zájmy rodičů. To si přeložím tak, že tátové by chtěli mít ze svých synů fotbalisty či hokejisty. Mám pravdu?

Už dávno to tak není. Když nám rodiče vyplňují preferované sporty, není to samý fotbal a hokej. Spíš atletika, gymnastika, individuální sporty ale samozřejmě i sportovní hry.

Zjistíte z testů vlohy třeba i na skoky na lyžích?

Máme hlavní sporty, které jsou v Česku hojně zastoupené. Do téhle zhruba dvacítky patří třeba fotbal, hokej, basketbal, házená, volejbal, gymnastika, atletika, plavání a cyklistika… Ty jsou v podstatě na prvním místě. Pak jsou alternativní sporty. Třeba i rychlobruslení. Nikdy nevíte, kam vás vítr zavane. A nebojte, šestiletý kluk se nedozví, že by měl boxovat.

Proč ne?

Specializace v útlém věku není správná. V případě hokeje a gymnastiky musíte začít brzy, ale děti by se měly nejprve naučit všestrannosti, mít sport jako zábavu. Až později může začít dril a hon za výkonem. Proto jsme také s kolegou založili projekt Gymnathlon, který se zabývá všestrannou přípravou dětí.

Nejnovější průzkumy tvrdí, že české děti na tom nejsou ve sportu a pohybu obecně moc dobře. Můžete to ze své praxe také potvrdit?

Ano. Bavíme se až o polovině školou povinných dětí, kteří dnes u nás pravidelně nesportují. Na druhou stranu hodně rodičů vnímá problém. To je dobrá zpráva.

Viníkem je pandemie?

Spíš bych řekl, že přístup společnosti ke sportu. Tím, že chybí školní sport, vše je na rodičích. Až budoucnost ukáže všechny dopady.

Jaké signály máte z vašeho testování dětí?

Děti přibraly, ztratily návyky. U dětí do deseti let není ten problém tak dramatický jako u starších dětí.

Tématem dneška jsou inflace a ceny energií. Máte s tím také problém?

Zatím jsme nemuseli výrazně zdražovat. Nejvíce nás ale trápí pronájmy hal a tělocvičen. Sport je zasažen stejně jako jiné oblasti našich životů, ale věřím, že je to jen dočasný výkyv.

Co vám ještě dělá starosti?

Sport někteří rodiče berou jako nejlevnější hlídání dětí. Jenže když to někdo dělá zdarma nebo skoro zdarma, jak po něm můžete chtít kvalifikaci, něco extra? To je začarovaný kruh. My se snažíme odměňovat trenéry co nejlépe. Myslím, že ten tlak bude růst obecně.