Na vrcholu sezony se ale podle představ nedařilo, lounská naděje myslela výše. „Musím na jízdě v blátě zapracovat. Chci se dál zlepšovat,” je odhodlaný lounský cyklokrosař.

Nakonec z toho v cíli bylo 43. místo. Je s ním Pavel Jindřich spokojený?

Mám smíšené pocity. Jsem hrozně štastný a moc rád za to, že jsem se nominoval na šampionát, že jsem tu mohl být a jet mistrovský závod. Ale s mým výsledkem moc spokojený nejsem.Výsledek je zklamání. Závod nevyšel, jak jsem chtěl. Ale jsou to velké zkušenosti.

Jak se ti jelo na letišti v Dübendorfu? Na jinak rovinaté trati bylo jen několik mostků a umělých kopců. Ale velmi ji ztížilo bláto, muselo se dřít na každém metru, bláto se hodně lepilo.

No, bohužel. Letos mi to na blátě moc nejde, vyhovovalo by mi spíše sucho. Na tom blátě mi to moc nešlo. Nedá se ale nic dělat, musím na tom zapracovat, o hodně zlepšit mojí jízdu na blátě.

Co ti dala účast na šampionátu do příští sezony?

Vím, že se chci dál zlepšovat. A chci se znovu dostat do reprezentace. Šampionát byla obrovská zkušenost.