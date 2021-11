„Způsob, kterým členové výboru ke svému rozhodnutí došli bez jakékoli diskuze s národními federacemi a rozhodli v situaci vyšší moci, považujeme za porušení zásadních standardních rozhodovacích postupů mezinárodní federace a předáme jej k přezkoumání právnímu oddělení ČSMP,“ napsal předseda svazu Bohumil Hrudka.

„Obecně se nebráníme změnám, které mohou přispět k dalšímu rozvoji našeho sportu,“ pokračoval. „Za zásadní hendikep moderního pětiboje však nepovažujeme obsah jezdectví, ale především způsob řízení parkuru ze strany mezinárodní pětibojařské federace, která opakovaně není schopna zajistit jejich korektnost a odpovídající prezentaci. Nastalá situace je jen vyústěním dlouholetého problému.“

V podobném duchu se vyjádřil Martin Vlach, pátý muž olympijského závodu v Tokiu. „UIPM asi využila toho, co mají v nějakém vnitřním řádu. Loni se z důvodu covidu nemohl uskutečnit kongres, a tak si to sami odhlasovali na výkonném výboru,“ krčil rameny.

Mohou se měnit formáty, ale ne sporty

„Neříkám, že se máme podílet na rozhodování. Je to nějaká delegovaná pravomoc, že my si volíme ty svoje zástupce, co za nás rozhodují. Ale určitě nás o tom mohli informovat dřív. Dozvěděli jsme se to vlastně až z médií. Teprve v reakci na to UIPM vydávala nějaké stanovisko.“

To přijde Vlachovi dost nekorektní. „Těch změn se za posledních deset let událo hodně, ale nevím o sportu, který by vyloženě měnil svoji součást. Mění se formáty, ale nemění se sporty tam, kde je jich víc. Je to asi největší změna, která kdy pětiboj potkala, ale takhle zásadní věc by chtěla trochu lépe vykomunikovat.“

Závodník Dukly by se tak mohl stát jedním z těch, kteří by na dvou po sobě jdoucích olympiádách vlastně závodili v úplně jiném sportu.

„Když se bavíme o tom, že by vyřazení parkuru přišlo v sezoně 2025, budu už nějakých deset, jedenáct let trénovat jezdectví. A v době, kdy bych z toho měl nejvíc těžit, protože je to disciplína, kde se hodně čerpá ze zkušeností, tak najednou se to doslova zahodí a budu se připravovat na něco jiného,“ kroutil hlavou.

Už to nebude moderní pětiboj

„Taky nevím, čím by se měl parkur nahradit. A neví to asi nikdo. Neříkám, že mají hned rozhodnout, čím se to nahradí, ale měli by mít asi nějaký vymyšlený plán. Podle mě to vůbec netuší. Rozhodně už to nebude moderní pětiboj, protože ten je jasně definovaný, z čeho se skládá. Takže to bude nějaká kombinace pěti disciplín, ale pětiboj už to asi nebude,“ říkal neradostně.

„Jestli jsou nějaké problémy s jezdeckou disciplínou, tak určitě nejsou v její podstatě. Spíš by pomohlo, kdyby na olympiádě opravdu startovalo 36 nejlepších závodníků a nejezdili by tam ti, kteří se tam dostali jen díky kvótám a vůbec na to nemají. To je ale trend ve všech sportech, že se hry nominují závodníci, kteří by se tam podle jiného klíče nedostali,“ podotkl