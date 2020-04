Sedmatřicetiletý rodák z Brandýsa nad Labem pochopitelně dodržuje nařízení, rozestupy. „Denně máme jednu hlavní fázi oproti minulým sezonám o něco objemnější. Odpoledne máme volno. Odtrénuji a ještě si stihnu odpočinout. Vzhledem k pokročilejšímu sportovnímu věku mi to sedí.“

Všechny závody včetně olympiády jsou však zrušené, nebo přesunuté. „Na podzim snad bude mistrovství republiky, Primátorky jsou zatím naplánovány na září a původně červnové mistrovství Evropy je přeloženo na půlku října. Stejně ale nikdo nedokáže odhadnout, jak se situace vyvine,“ krčí rameny pětinásobný mistr světa.

Co se týče her, dvoumetrový obr reflektuje nový termín her. „Účast jsem si vyjel a chci si na olympiádě ještě jednou zazávodit. Je to můj sen. V Tokiu jsem se byl už loni podívat a moc se mi tam líbilo. Nechtěl bych odejít do veslařského důchodu v době, kdy se nesmí závodit,“ líčí skifař. „Sice mě tělo někdy dost bolí, ale na druhou stranu udělám maximum, abych se dočkal páté olympiády.“

Cesta do dvojskifu

Před půldruhým měsícem Synek vyhlásil, že se chce do Tokia probojovat s Jakubem Podrazilem. „Pro dvojskif neznamená odsunutí her na rok 2021 problém. Je to naopak výhoda. Můžeme se v klidu sjet, máme mnohem více času si vše vyzkoušet a připravit se na dokvalifikaci. Nyní jsme ze skifů rozježděni a v týdnu si sedneme do jedné lodi,“ říká Synek.

„S Kubou jsme šli do projektu s tím, že pokud bychom se nekvalifikovali, pojedu na olympiádě skif. Je na tuto variantu připravený, ale věřím, že nám to půjde. Je teď v trénincích rychlý,“ chválí parťáka.

Rozhodovat bude příští sezona, která by měla mít stejný scénář jako letošní, než ji nezničila smrtící infekce. „Nezbývá než věřit, že se svět vrátí do normálu. Chtěl bych být ještě součástí velkých závodů,“ přeje si člen pražské Dukly.

Synkovi dodává krásné počasí jednak chuť do práce, ale zároveň si představuje, jak by to vypadalo, kdyby mohl závodit. „S trenérem (Milanem Dolečkem) jsme si říkali, že bychom už měli rozjetou sezonu a příští víkend startovali na úvodním světovém poháru. Bohužel se nic neděje a dít nebude. Je to nezvyk. Nikdy v kariéře jsem to nezažil,“ popisuje.

„Na druhou stranu mě těší, jak vše zvládám. Že mi nevadí trénovat naplno, i když jezdím bez konkrétního cíle. Je fajn, že mám teď víc času. Rekonstruuji byt, vyjedu si s dětmi na kole. A to je fajn,“ dodává nejlepší český veslař.