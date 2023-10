Ruští sportovci už zase mohou nastupovat k zápasům se zástavou své země. Tedy alespoň MMA zápasníci v UFC. O pozdvižení se postaral svérázný šéf nejprestižnější organizace Dana White, který zrušil zákaz vnášení vlajek do klece. Zápasník Jeff Monson, který se vzdal amerického občanství a stal se ruským válečným propagandistou, věří, že Mezinárodní olympijský výbor se odhodlá ke stejnému kroku.

Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: ČTK/AP/Mikhail Metzel

Po ruské invazi na Ukrajinu nesměli bojovníci v UFC používat státní vlajky. To se týkalo nejen Rusů. Teď majitel slavné organizace Dana White tenhle zákaz zrušil.

„Vlajky jsou zpátky,“ oznámil White serveru MMA Junkie a dalším novinářům. „Absence vlajek mě přiváděla k šílenství, tak jsem si řekl: Jo, s*ru na to. Přinesme zpět vlajky.“

Je jasné, že jeho kontroverzní rozhodnutí vyvolá povyk a také negativní reakce. V ostatních sportech totiž Rusové nesmějí používat národní vlajky a jiné statní symboly a vystupují pod neutrálním statusem.

„Každý zná můj postoj k určitým věcem. Prostě je mi to jedno. Všichni jsou příliš jemní, všichni jsou na všechno příliš citliví. Už toho mám dost. Pokud se vás nějaká vlajka dotkla, je to zatraceně špatně,“ vzkázal excentrický boss.

Tlak na MOV

V Rusku pochopitelně zrušení zákazu vítají. „Málokdy s Danou Whitem souhlasím, ale v tomhle případě jeho rozhodnutí stoprocentně podporuji. Chápe, že sport a politika by se neměly překrývat. Bojovníci mají plné právo prezentovat, z jaké země pocházejí, kde trénují, a politika by to neměla ovlivňovat,“ řekl proruský zápasník Jeff Monson v rozhovoru s RIA Novosti.

Rodák z Minnesoty je celkem pofiderní postavou bojových sportů. Monson vzhlíží k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovu a stal se jeho spojencem. Dokonce se vzdal americké národnosti a přijal ruské občanství. Je velkým podporovatelem ruské války proti Ukrajině.

Monson doufá, že u UFC se bude inspirovat Mezinárodní olympijský výbor, který usiluje o návrat Rusů a Bělorusů do sportovních soutěží: „Doufejme, že MOV a další mezinárodní federace si jednání UFC všimnou a udělají totéž. Tam si musí uvědomit, že rozhodnutí vlád by neměla ovlivňovat sportovce.“