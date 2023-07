Jedno chybné rozhodnutí mu zničilo kariéru. Nejlepší švédský basketbalista Jonas Jerebko měsíc po ruské invazi na Ukrajinu podepsal smlouvu s CSKA Mokva. Teď toho lituje. Borec, který odkroutil deset sezon v zámořské NBA, byl v rodné zemi veřejností odsouzen a švédská federace ho vyřadila z národního týmu. Ani po více než roce se nic nezměnilo.

V ruském klubu CSKA Moskva strávil pouhé dva měsíce, tohle angažmá mu ale obrátilo celý život a kariéru vzhůru nohama. Jonas Jerebko byl suspendován na neurčito ze švédské reprezentace a stále neví, co s ním bude.

Dlouho mlčel, teď promluvil. Šestatřicetiletého křídelníka zpětně mrzí, že šel hrát do Ruska. Brání se však tím, že po roce a půl bez basketbalu neměl na výběr. Kdyby však věděl o důsledcích, angažmá v armádním velkoklubu uprostřed války na Ukrajině by nevzal. V rozhovoru po švédská média uznal, že to byla chyba a veřejně se omluvil.

„Chtěl jsem se vrátit do NBA. Basketbal jsem nehrál skoro rok a půl a měl jsem pocit, že tohle byla moje jediná šance. Dostal jsem nabídku od CSKA Moskva a vzal jsem ji. S odstupem času chápu, jak to bylo špatně. Teď už bych to neudělal, samozřejmě toho lituji,“ svěřil se po více než roce Jerebko.

Jerebko má za sebou desetiletou kariéru ve slavné NBA. V roce 2009 byl draftovaný jako celkově 39. Za Detroit, Boston, Utah a Golden State odehrál 635 zápasů. Po odchodu ze zámoří působil do ledna 2021 v jiném moskevském celku Chimki, pak byl bez angažmá. Loni v březnu podepsal v CSKA smlouvu do konce sezony.

O peníze mu nešlo

„Je pro mě velkou ctí stát se součástí tohoto historického klubu,“ pronesl při podpisu kontraktu v CSKA. Už té doby měl pochybnosti, jestli jedná správně. Teď už moc dobře ví, že to byla chyba.

Pro Reuters odmítl, že by šel do Ruska během války kvůli financím, jako třeba někteří hokejisté. „Basketbal jsem hrál profesionálně od svých 18 let, poslední dva měsíce jsem byl v CSKA. Jestli peníze hrály roli? Rozhodně ne,“ přiznal. „Chtěl jsem jen hrát basketbal. Ale všechno se pokazilo. Nikdo za to nemůže, byla to moje chyba,“ ronil slzy.

Jerebko svým přestupem do CSKA vzbudil u Švédů velkou nenávist. Podobně jako hokejista Dmitrij Jaškin v Česku. Ale ani po jeho omluvě si přízeň fanoušků nezískal. „Omluvy nic neznamenají, jsi jen blázen,“ přečetla si o sobě švédská hvězda na sociálních sítích. „To je dobře, že tě to mrzí. Teď bys měl ještě darovat peníze, které jste tam vydělali, když jste tam byl jen kvůli basketbalu,“ napsal další naštvaný uživatel.

Kromě toho, že musí doma ve Švédsku čelit nadávkám, nemůže si otec tří dětí najít nové angažmá. I návrat do reprezentace je v nedohlednu. „Kontaktoval jsem je v listopadu prostřednictvím sociálních sítí a ještě jsem nedostal žádné odpovědi. Je to smutné.“

V šestatřiceti letech se mu ještě nechce do sportovního důchodu. „Vím, že můžu hrát dalších pár let, pokud dostanu šanci.“