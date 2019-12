Tvrdá rána pro Rusko. Kvůli dopingu bylo na čtyři roky vyloučeno z olympijských her a mistrovství světa. Rozhodl o tom výkonný výbor Světové antidopingové agentury WADA. Znamená to tak neúčast na letních OH 2020 v Tokiu a ZOH 2022 v Pekingu. Poslední kapkou obrovského dopingovému skandálu byla manipulace s daty z moskevské laboratoře.

Logo Ruského olympijského výboru na sídle úřadu v Moskvě | Foto: ČTK

Někteří ruští sportovci by se přesto pod "pěti kruhy" v Tokiu a Pekingu mohli představit. Museli by však splnit některé podmínky a startovat pod neutrální vlajkou, jak to již několik let funguje například v atletice. Stejně tomu bylo i na zimních olympijských hrách v roce 2018.