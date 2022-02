A zdaleka nejde jen o politiky, obrovský vliv a šanci pomoci změnit to šílenství má svět sportu.

Hvězdy fotbalu i hokeje, funkcionáři, sponzoři. Ti všichni by měli vystoupit. Co nejdříve, co nejrazantněji. Vzkaz má znít takto: „Teď vás tu nechceme. Pokud vám to vadí, stěžujte si doma.“

Dveře musí být zavřené na zámek. Všude a všem.

Vyhoďte fotbalisty Spartaku Moskva z Evropské ligy, nepouštějte ruské hokejisty do zápasů v NHL a pošlete paralympijské sportovce z Pekingu pryč. Sportovci - řada z nich s Putinem nesouhlasí - to pochopí, pokud tedy nechtějí vidět rozstřílené stadiony.

Fedor Smolov is one of the first Russian footballers to speak out against Russia's invasion of Ukraine. pic.twitter.com/aoZ2S8oHDk