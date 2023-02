Těžká doba pro sportovce. Ještě těžší pro ty, kteří se musí osobně vyrovnávat s ruskou agresí na Ukrajině. Olympijské hry se v roce 2024 uskuteční v Paříži. Měla by to být velkolepá podívaná. A fanoušci věří, že bude. Ale nejspíš bez Rusů. Nebo snad bez Rusů.

Ideální by pochopitelně bylo s Rusy a Bělorusy, ale jejich agrese na Ukrajině začlenění sportovců do olympijské sestavy neumožňuje.

"Jsem pro důsledný bojkot ruských s běloruských sportovců na olympijských hrách," říká bez sebemenšího zaváhání Jan Rejžek. Hudební publicista, který kariéru začínal jako sportovní novinář na jihu Čech, nemá pro Rusy a Bělorusy žádnou omluvu. "Protože symbolizují a propagují teroristický Putinův režim."

Rejžek se dokonce zúčastnil demonstrace před Českým olympijským výborem.

Sportovci, přestože tak radikální většinou nejsou, vidí situaci obdobně. Třeba volejbalista Jiří Popelka. Bývalý reprezentant, který prošel několika prestižními soutěžemi, hrál i v Rusku. V době vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině podal prakticky okamžitě pomocnou ruku. Dokonce využil svých kontaktů a pozval do Jihočeského kraje, kde žije, mladé Ukrajinky. Volejbalistky.

I se zkušenostmi přímo z Ruska řekl Popelka věc, která platí dlouhodobě: "Já bych byl rád, kdyby ruští sportovci mohli sportovat, jsou ale pořád pod Putinem, který se takto rozhodl, pokud jsou na Rusko uvaleny nějaké sankce, není možné jednu oblast vynechat. A to je i sport. Ruští sportovci jsou na tom biti, ale třeba to vyvine tlak na Putina, aby s tím něco dělal, aby nebláznil, aby tato situace skončila. Nejdůležitější je, aby lidi neumírali." A úspěšný český reprezentant dodal: "Lidi nesmí umírat, všechno ostatní je méně důležité."

Asi nejradikálnější postoj mez sportovními hvězdami prezentuje bývalý nejlepší světový hokejový brankář Dominik Hašek.

Publicista Jan Rejžek Haškovy názory podpořil: "Jsem velmi zklamán zbabělým postojem předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, naopak jsem plně na straně Dominika Haška."

Ve speciální anketě Deníku se sportovní hvězdy vyjádřily k zamýšlenému návratu ruských sportovců na olympijské hry. Dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová přemýšlí o sportovním světě velmi uvážlivě. Rozhodně není příznivkyní bojkotu: "To už tu bylo. Do těch časů se mi nechce vracet. Rozhodovat by měli funkcionáři. Ať rozhodne Mezinárodní olympijský výbor. Aby třeba jednotliví sportovci bojkotovali hry, to se mi nelíbí. Nepřijde mi to fér vůči nikomu," uvedla vodní slalomářka, která si v Atlantě a v Sydney dopádlovala pro zlato.

Její kolega z divoké vody Jiří Rohan (stříbro na OH 1992 v Barceloně a stříbro na OH 1996 v Atlantě) dodal: "Bojkot? To ne. Nemám úplně jednoznačný názor na to, jestli Rusům povolit nebo zakázat účast. To je těžké politické rozhodnutí. Ve skutečnosti to nic zásadního neřeší, ale chápu, že tlak na Rusko musí být ze všech stran. Bojkot olympijských her ale určitě ne."

Publicista Jan Rejžek ani žádný speciální recept nehledá. "O návrat Rusů a Bělorusů na sportoviště se nejlépe Putin zaslouží, když odtáhne z Ukrajiny!"