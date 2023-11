Sáblíková byla před startem sezony nemocná. Bude to boj sama se sebou, tuší

ČTK

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se při vstupu do nové sezony musí vyrovnat s následky nemoci. Do Japonska, kde v pátek začne seriál Světového poháru, odletěla trojnásobná olympijská vítězka s téměř dvoutýdenním předstihem. Místo aklimatizace ale marodila a brala antibiotika. Aktuálně počítá jistě jen s tím, že v Obihiru nastoupí do nedělního závodu na 3000 metrů.

Martina Sáblíková o svých plánech pro sezonu. | Video: Deník/Karel Líbal