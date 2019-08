Jak hodně těžké bylo říct dvěma hráčům, nezahraješ si na MS?

Bylo to těžké. Oba kluci jsou dobří hráči. Se Šimonem bylo rozhodnutí přece jen lehčí, i když má před sebou určitě velkou budoucnost v národním týmu. S Vítem to bylo složitější, on se neustále vyvíjí, už teď je to dobrý basketbalista. V trenérském štábu jsme se shodli, že určitě vezmeme tři rozehrávače na turnaj, máme před sebou minimálně pět zápasů a nikdy nevíte, jak se to bude vyvíjet se zraněními. Opravdu jsme nemohli riskovat. Rozhodli jsme se pro větší zkušenost. Doufám, že Vít konečně začne hrát španělskou ligu, pak pro něj bude daleko snazší si zvykat na nejvyšší úroveň. Určitě bude v blízké budoucnosti velkou součástí reprezentace. Věřím v to.



Pro mnohé bylo vyřazení Krejčího překvapením. Vy jste prohlásil, že si nejste jistý, jestli je v devatenácti už připraven pro světový šampionát. To byl ten jazýček na vahách?

Vít ukázal, že se zlepšuje. Ale přijít na takovou úroveň s tím, že jste zatím neodehráli jediný zápas v těžké lize, by bylo hodně těžké. Pořád musíme myslet na to, že i kdybych ho vzal, nejspíš by byl jedenáctý nebo dvanáctý hráč. Rozhodně by nehrál v průměru dvacet minut. Těžko říct, kolik by dostal. Ale určitě chceme, aby s námi zůstal i do budoucna.



Zůstanou oba v dějišti šampionátu?

Česká federace jim to nabídla, jenže jejich kluby by chtěly, aby se vrátili. Těžko říct, jak u Šimona, přece jen ten to případně v české lize přežije, pokud by tu zůstal. U Víta je to složitější, oni už trénují a je důležité, aby dostal co nejvíc prostoru v Zaragoze.

Nepříjemnou věc máte za sebou, tak teď k té příjemné. V neděli nastoupíte proti USA. Těžší soupeř vás nemohl potkat. Co považujete za úspěch?

Každý chápe, jaký je rozdíl mezi oběma týmy. Respektive mezi drtivou většinou hráčů. Musíme ukázat to nejlepší, co v nás je. Pokusit se bojovat jako lvi. Pokud to uděláme, bude to dost. Ať to ale dopadne jakkoliv, musíme na zápas hned zapomenout a směřovat se k dalším dvěma, které jsou pro nás mnohem důležitější.



Tým pruhů a hvězd koučuje basketbalová ikona Popovich. Je to pro vás výzva?

Je to legenda, o tom žádná. Nemusím o tom mluvit zdlouha. Také má legendární interview, jsou vážně skvělá! Ale hlavně díky tomu, jak si na hřišti vedou jeho týmy. Srovnávat to s Evropou je ošidné, nemáte takovou kvalitu hráčů. Pro mě je obrovská čest vést na střídačce tým proti celku, který vede Popovich. Nevím, jestli to nazývat vyloženě výzvou, na hřišti jsou vždycky hráči. Když to bude vyrovnané a já dokážu zápas jako kouč ovlivnit, to by bylo jiné…



Studujete jeho koučink?

Vím, že USA hrají teď podobně jako San Antonio. S těmito hráči to opravdu funguje. Jsme nohama na zemi. Popravdě, víme, že zápas bude záležet hlavně na jejich přístupu.

Jak hraje USA pod Popovichem?

Řeknu vám tohle: myslel jsem si, že v Nymburku a reprezentaci hrajeme rychle. Pak jsem viděl jejich zápasy a říkal si, jestli náhodou nemám něco s počítačem. To je rychlost! To je první věc, co čekat. Za dvě tři sekundy jsou blízko vašeho koše. Přechod je skvělý, okamžitý. Rychlý start útoku. Pokud chceme hrát vyrovnaně, další silou, co je potřeba zastavit, je jejich doskakování a agresivní defenziva. Musíme se vyhnout ztrátám. V obraně svedou cokoli. Klidně každý všech pět pozic. Můžou mít pět guardů, opravdu vysoké hráče, jakékoli řešení, co vás napadne.



Prý vám Tomáš Satoranský pomáhal se skautinkem. Jak?

Tomáš zná každého v týmu USA. Vždycky se hledají slabé stránky siupeře. Jenže tady vznikl problém. Našli jsme tak dvě tři pro všechny hráče dohromady. Většinu roku sledujeme hlavně Euroligu, Eurocup, evropské ligy. Za to on má každodenní zkušenost s NBA.



Druhým soupeřem České republiky je Japonsko. Neznervózňují vás jeho výhry v přípravě?

Vůbec ne. Není žádné tajemství, že mají výborný tým. Hačimura je momentálně nové a docela velké jméno světa NBA, další hrál G-League, jejich big guy v NBA hrál, další se snaží prosadit přes letní ligu… Těžké to bude. Ale výsledky z přípravy bych nepřeceňoval.

Na jídlo si ještě zvykáme



A co Turci?

Jsou dobří, o tom žádná. S Janem Veselým by to pro nás bylo ve všech zápasech mnohem jednodušší. Nicméně pokud budeme hrát jako proti Litvě, můžeme se měřit téměř s každým. Včetně zmíněného Turecka.



Jak se vám líbí v Číně?

Je to tady super. Tedy až na ten internet. Je dobře, že jsme předtím byli v Soulu, měli jsme víc času na aklimatizaci. Tím se nám situace zjednodušila.



Před odletem panovaly trochu obavy z jídla. Jsou nějaké problémy?

Na začátku menší byly, ale překonali jsme to. Stále si ještě zvykáme.

Pro tyto účely si vzala váš tým na starost dietoložka.

Je v kontaktu s naším kondičákem. Připravili seznam, co máme a nemáme jíst. Všichni to dodržujeme. Dokonce já také (úsměv).



Velkým tématem byly oranžové brýle na dlouhý let z Prahy do Soulu.

Měl jsem je, vypadal jsme v nich dobře (směje se). A nejspíš mi pomohly. Když jsem cestoval do Číny v březnu na los, byl jsem opravdu rozbitý z jet legu. Za to teď jsem se po jednom dvou dnech cítil lépe. Jestli to mělo pozitivní efekt i na hráče, uvidíme na palubovce.



Vysílání tu zajišťuje kompletně izraelská společnost, zaštiťují broadcastery.

Ano to je trochu úsměvné. Jeden z pracovníků za mnou přišel a řekl mi: Nepamatuješ si mě? Já: Ne. A on: Vždyť já ti velel na vojně… To bylo v roce 1982! Zábavné setkání. Všichni na mě tady byli milí. A myslím, že byl milý i tehdy v armádě…