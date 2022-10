Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla s 20 body japonská kapitánka Sarina Kogaová. České útočnice se těžko prosazovaly. Nejúspěšnější z nich Michaela Mlejnková zaznamenala ze své smečařské pozice sedm bodů.

Velké problémy dělaly české obraně útoky Japonek z prostřední části zadní poloviny hřiště. "To bylo rychlé téměř pomalu jako první sled, a když měly dobře přihráno, tak to bylo nebránitelné," posteskla si blokařka Pavlína Šimáňová.

Nižší vzrůst nahrazovaly Japonky rychlostí a precizně vedenými útoky. "Ty údery mají tak skvěle vedené, že i když jsme tam ten dvojblok dostaly, tak to vzaly nahoru na teče, nebo nás vytloukly," řekla Šimáňová. Ve druhé sadě Češky vedly 5:1, ale ani tentokrát neudržely náskok dlouho. "My jsme se dostaly nad ně, ale pak nás zatlačily servisem a odbránily si to. Ten jejich servis byl velmi nepříjemný," hodnotila Šimáňová tuto pasáž utkání.

Řecký trenér českého týmu Jannis Athanasopulos v průběhu duelu postupně poslal na palubovku všechny náhradnice. "Je pozitivní, že se všechny holky prostřídaly a ukázaly, že jsou schopné pomoci týmu," poznamenal po zápase, který skončil výrazným rozdílem v neprospěch českého týmu. "Poprvé jsme hrály se soupeřem, který hrál takhle rychlý volejbal. Právě proto potřebujeme hrát na těchto akcích. Měli bychom tenhle zápas brát jako velmi dobrou lekci," uvedl.

Japonky po výhře nad Kolumbií jednoznačně ovládly i svůj druhý zápas ve skupině D. Češky se budou o první vítězství snažit ve středu od 18:00 proti Argentině, která by měla být papírově schůdnějším soupeřem než Brazílie a Japonsko. České volejbalistky potřebují vyhrát, aby si udržely reálnou šanci na postup do další fáze turnaje. "Musíme na ten dnešní zápas zapomenout a od zítřejšího rána, od dopoledního tréninku se musíme soustředit na další utkání, protože to je pro nás finále," řekl Athanasopulos.