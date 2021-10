Jaká je náplň vašeho současného soustředění v Itálii?

Je to poslední část letní přípravy, takové poslední ladění formy před přechodem na led. Běháme, chodíme do posilovny, jezdíme na kole. Prostě všechno to, co do nás dostane fyzičku.

Říkáte než půjdete na led. Ale na ledě jste byla už začátkem srpna v Inzellu.

To my takhle děláme pravidělně. V létě odjedeme na týden nebo čtrnáct dní do Inzellu na led. Je to především proto, abychom si připomenuli pohyb a techniku.

Nyní už tedy půjdete na led „definitivně“. Zůstáváte v Itálii?

Ne, budeme opět v Inzellu. Přejíždíme tam začátkem příštího týdne.

Když už jste zmínila jízdu na kole. Letos v létě jste se věnovala cyklistice více než v pár minulých letech. Vyhrála jste Český pohár, eMČR… Jak jste si cyklistické léto užila?

Už mi to po těch pár letech chybělo. Sama jsem z toho byla až překvapená. Myslela jsem si, že už jsem v sobě cyklistiku tak nějak odepsala. Ale bylo to právě naopak a ohromně jsem si to užila. Bylo to něco jiného. I díky tomu, že jsme v sezoně neměli tolik závodů na ledě, bylo to pro mě neuvěřitelné zpestření a jsem za to moc ráda.

Měla jste tedy vůbec čas na dovolenou?

No… (směje se) Nevím, jestli tomu říkat dovolená. Byla jsem dvakrát na Kanárských ostrovech, ale pokaždé jsem s sebou brala kolo. Takže jsem spojila příjemné s užitečným. Na kole jsem tam trávila hodně času.

Po vašich cyklistických úspěších proběhly i nějaké spekulace o možné účasti v Tokiu. Jak moc to bylo reálné? Nebo jste o tom vůbec neuvažovala?

O tom je moc těžké mluvit, když si účastnické místo vyjel někdo jiný. Já jsem do toho opravdu nechtěla zasahovat. Samozřejmě mě potěšilo, že si mě reprezentační trenér vybral, že bych eventuálně mohla jet. Ale mám letos před sebou jiné priority a tím, že jsem na kole přece jenom dlouho nezávodila, jsem si myslela, že by to nebylo úplně fér.

Pojďme zpátky na brusle. O blížícím se soustředění v Inzellu jsme již hovořili. Budete tam mít i první závody?

Určitě tam budou kontrolní závody. Potřebujeme si otestovat, jak na tom kdo jsme. Na tréninku si sice měříme spoustu věcí, ale závod, při kterém vám na ledě nelítá spousta dalších lidí, je opravdu něco jiného. A už bude i čas začít závodit, svěťáky začínají v půlce listopadu.

Na jaře jste po nezdaru na MS na pětikilometrové trati říkala, že vás samotnou překvapilo, jak jste jela hrozně a že si to budete muset s Petrem (trenér Petr Novák - pozn. aut.) zanalyzovat. K čemu jste došli a změnila jste díky tomu nějak tréninkový plán?

Připravujeme se v podstatě stejně jako v minulosti. Tam to byl takový neuvěřitelný výpadek pro nás oba. Dva týdny předtím jsem jela pětku normálně v čase, který by na mistrovství stačil na třetí místo. To by s ohledem na to, jaké časy se tam jezdily, bylo dobré. Koukali jsme se potom na video a technicky byl ten závod naprosto v pořádku. Takže tam zahrálo roli něco jiného. Ať už fakt, že jsme tam byli opravdu dlouho, nebo že jsme druhý den po závodě jeli konečně domů a hlava byla nastavená trošku jinak… Těžko říct. Je zvláštní, že dva dny předtím dopadla trojka nad očekávání dobře (stříbrná medaile) a ta pětka se vůbec nepovedla.

Vloni před sezonou jste měnila brusle. Nachystala jste si nějakou novinku i pro tuto sezonu?

Ne. Brusle mám stejné. Přesvědčila jsem se, že jsou dobré a není důvod je před olympijskou sezonou měnit a zvykat si na nové.

Olympijské hry jsou pochopitelně vrcholem sezony. Jak tedy přistoupíte k závodům Světového poháru? Jako k přípravě?

Na olympiádu se můžeme kvalifikovat jenom ze závodů Světového poháru. Takže sice je to taková příprava na vrchol, ale zase to nemůžete úplně podcenit. Navíc kvalifikační systém je těžký a složitý. Na olympiádě bude startovat jen dvacet nejlepších žen, které se účastnily svěťáku. Takže časy, které bychom měly zajíždět, musí být hodně kvalitní. Navíc na pětce je pouze jediný kvalifikační závod, který se jede hned v rámci druhého svěťáku. Kvalifikuje se z něho jen šest nejlepších časem plus se přidá šest nejlepších ze Světového poháru. V Číně pojede pětku totiž jen dvanáct žen. Už kvalifikační svěťáky tak budou hodně náročné.