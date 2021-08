První ročník projektu L´Etape Czech Republic by Tour de France proběhl v sobotu na tratích v Praze a Středočeském kraji. Na dvě varianty tras vyrazilo přes 1750 cyklistů, kteří si užili fantastickou atmosféru jak na Strahově, tak také během celého závodu.

Z vítězství se radovali cyklistický profesionál Daniel Turek a slavná rychlobruslařka Martina Sáblíková.

„Očekávala jsem, že to bude pecka. Ale bylo to doslova geniální, maximálně jsem si to užila. Před závodem, během něj i po něm. Byl to fantastický závod se vším všudy. Jela jsem několik světových šampionátů, ale tady to bylo jiné a hodnotím to výš,“ hodnotila nadšeně.

„Sdíleli jsme pocity se závodníky, prohodili jsme hodně slov i během jízdy. Jedním slovem paráda,“ hodnotila Sáblíková výjimečnou akci.

Jedničkový závod

Trojnásobná olympijská vítězka se v celkovém pořadí umístila na 13. místě, když na vítězného Turka ztratila na 130 km necelou čtvrthodinu.

„Měla jsem štěstí, že jsem dojela po prvním sjezdu skupinu kluků, s nimi v háku se jela jedna radost. Dokonce jsem dostala dvě pozvání – na pivo i na panáka, tak snad si mě kluci najdou,“ zasmála se.

Akci chválil i Daniel Turek. „Takový balík v Česku asi ještě nebyl. Organizace skvělá. Pro všechny to byl určitě výjimečný zážitek. Prvních osm kilometrů byl neutrální start, i ti víc zkušení si mohli popovídat, lidé vzadu si to určitě taky užili. Všem to něco dalo,“ poznamenal člen rakouské stáje Felbermayr-Simplon Wels.

„Po sportovní stránce se to s profesionálními závody moc srovnávat nedá, tam víc funguje týmová taktika, tady jede každý za sebe. Celkově se každopádně jednalo o jedničkový závod. Už teď můžu říct, že se těším na příští rok,“ dodal.