O Niemannovi se ví, že z minulosti nemá čisté svědomí. Nejednal čestně při partiích na šachovém serveru chess.com. Později však přiznal, že v některých partiích používal nápovědu počítačového programu. Nyní patří do širší špičky, má slušnou úroveň, ovšem jednatřicetiletý Carlsen pro svá současná tvrzení nepředložil důkazy. Před vyšetřovateli tedy stojí nelehký úkol.

„Dobrat se pravdy bude složité. Verdikt se dá očekávat v horizontu tří měsíců, ale aby dostal Hans Niemann trest, muselo by se během vyšetřování prokázat něco zásadního,“ říká Deníku Martin Petr, předseda Šachového svazu ČR.

Jak na vás celá kauza působí?

Před měsícem Carlsen odmítl proti Niemannovi nastoupit. Z lidského pohledu se dá jeho obvinění pochopit, ale pojal to podle mě nešťastně. Podezření proti klamání se nedá řešit tak, že odmítne hrát, a staví se tak do role vyšetřovatele i soudce. Šachový svět je rozdělený. Jedni vidí v Niemannovi podvodníka, druzí vnímají Carlsena jako hráče, který Američana očerňuje bez důkazů.

Jaká je vůbec praxe při odhalení možné nápovědy?

Při turnajích existují bezpečnostní mechanismy, abychom podvodníka odhalili přímo na místě. Řeší se to od doby, kdy chytré mobily začaly hrát lépe než lidé, což je pár let zpátky. Hlídá se to i na úrovni krajského přeboru. Hráč u sebe nesmí mít telefon nebo chytré hodinky. Na světové úrovni ani tužku a nelze s nikým komunikovat. Pokud by měl šachista mobil v kapse - třeba i vypnutý - má rozhodčí povinnost partii zkontumovat v jeho neprospěch. Když Niemann naposledy minulý týden hrál, tak ho před partií pomocí detektoru celého skenovali.

Co by u něj mohli najít, když nesmí mít mobil a hodinky? On sám prohlásil, že bude hrát klidně nahý…

Hledalo se nějaké utajené elektronické zařízení. Nemusí to být nutně mobil nebo hodinky, ale třeba by mohl mít v botě schovaný přijímač signálu, kam by mu kdosi posílal rady, jak má postupovat.

Takovou komunikaci si lze těžko představit.

Záleží na domluvě s komplicem, který může sledovat online přenos partie a analyzovat ji s počítačem. Komunikace pak může probíhat klidně pomocí Morseovy abecedy.

Jak by mohla vypadat zmíněná verbální komunikace? O přímé rady by se jednat nemohlo…

Dřív docházelo k tomu, že hráč měl společníka, který měl přehled o jeho partii. Dělo se to tak, že vyšel z místnosti, nacvakal si situaci do mobilu, program ji vyhodnotil a po návratu dotyčnému napověděl, jak dál hrát.

Jaká opatření se proti podvodníkům používají?

Partie se běžně přenášejí online na internet, ale už několik let se preventivně vysílají se zpožděním patnácti minut.

Jak často k nekalým praktikám šachistů dochází?

Když vezmeme v potaz české šachové soutěže, tak se jedná o absolutní výjimky. Myslím, že to je jeden podvodný případ za dva roky. Není to časté a většinou se na to přijde.

Záhada kolem Niemannovy hry

Podle čeho klamání poznáte?

Počítač hraje jinak než člověk a hraje strašně dobře. Pozná se to i podle toho, že švindlující šachista v minulosti tak nepostupoval. U Niemanna je největší problém v tom, že on je dobrý a talentovaný hráč, ale v důležitých zápasech se chová o poznání lépe. Carlsen s ním sehrál i volné nesoutěžní partie a prý při nich tak dobrý nebyl. Rozdíl však není průkazný jako u skutečných podfukářů. U něj se jedná o jakousi šedou zónu, kterou je potřeba vyjasnit. Celé to je divné. Jeho styl a výkonnost jsou někde na hraně, ale žádný důkaz proti němu neexistuje. Proto není jasné, kde je pravda.

Dá se odhadnout, co může vyšetřovací komise odhalit a jak celá kauza dopadne?

Světem tenhle případ rezonuje právě proto, že to není jasné. Je to naprosto ideální příležitost pro všemožné spekulace. Potrestán může být jak Niemann, jestli se prokáže jeho vina, tak i Carlsen. Pokud se totiž na žádný Američanův ‚přešlap‘ nepřijde, je možné, že na Norovy výroky bude pohlíženo jako na křivé obvinění za účelem poškodit soupeře. Bylo by však podivné, kdyby FIDE potrestala světovou jedničku… Celá kauza je hlavně příležitostí vyjasnit si, jaké důkazy nám stačí pro to, abychom někoho odsoudili za podvádění, a co se stane, pokud by byl někdo obviněn neprávem. V tom musí mít celý šachový svět jasno.