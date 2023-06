Pavel Kirs, dlouholetý organizátor šachového turnaje Teplice Open, se rozhodl nevzít na letošní podnik, který startuje příští sobotu, ukrajinské muže s brannou povinností. Za své rozhodnutí si vysloužil velkou dávku kritiky nejen od některých šachistů, ale i od široké veřejnosti a médií. Názor změnil, do lázeňského města můžou dorazit i Ukrajinci ve věku 18 - 60 let.

Po nařízení a hrozbě mezinárodní šachové fedarace FIDE Ukrajinci budou moct v Teplicích startovat. Můžete toto potvrdit?

Ano. Nejednalo se však o nařízení nebo hrozbu. FIDE jsem svůj názor vysvětlil tak, aby to nechápali jako něco protiukrajinského, nebo dokonce diskriminačního. Jsem rád, že se problém vyřešil.

Proč jste se vlastně původně rozhodl nepustit na turnaj ukrajinské šachisty, přestože mají o start na Teplice Open zájem? Netušil jste, že z toho bude problém?

V rozhovoru na nss.cz jsem se bohužel velice nepřesně vyjádřil, to zavdalo příčinu k vášnivým diskusím. Neměl jsem totiž říkat, že nemůžeme přijmout ukrajinské velmistry, ale měl jsem říct, že nemůžeme přijmout hráče - muže v branném věku 18-60 let. Juniory do 18 let a seniory nad 60 ano. Není to teda tak, že bych odmítal všechny Ukrajince, jak se mi to někteří snaží podsouvat. Titulek ve vašem minulém článku, že Ukrajince nechceme, byl nepřesný. Jen ať v mém postoji nikdo nehledá něco diskriminačního. To opravdu odmítám. Za celou dobu trvání turnaje jsem nikoho nediskriminoval.

Jak jste tedy uvažoval?

Jsou dvě možnosti. Přijmout tyto lidi nebo ne. Obě jsou dnes ošidné a na každou možnost mohou být různé názory. Není pouze jen jeden názor. Vycházel jsem ze situace v jaké se Ukrajina bohužel nachází a také z toho, že prezident Zelenskyj vydal příkaz, kterým zakazuje mužům v branném věku vycestovat ze země. Obával jsem se, že když Ukrajince s brannou povinností přijmu, najdou se lidé, kteří to budou kritizovat a říkat, že pořadatelé Teplice Open berou do turnaje lidi, na které se vztahuje prezidentův zákaz, a že nám je to jedno a že záměrně přijímáme lidi, kteří by tu neměli být a měli by být ve své vlasti. To se totiž klidně mohlo stát a jistě by to někdo proti nám použil. Jsem si jist, že takových lidí by se našlo hodně. Toto je ten důvod a toho jsem se chtěl vyvarovat. A vida. Našli se lidé, kteří kritizují pravý opak.

Jednalo se o čistě vaše rozhodnutí, nebo o rozhodnutí celé vaší organizace? Proběhlo nějaké hlasování?

Protože komunikaci s hráči mám na starost já, šlo výhradně o mé rozhodnutí bez konzultace s ostatními.

Jaké jste zaznamenal ohlasy na vaše rozhodnutí? Neobával jste se, že sponzoři či město Teplice odstoupí od partnerství s vaším turnajem?

Musím se přiznat, že takovou vlnu kritiky jsem opravdu nečekal. Domníval jsem se, že lidé stojící za Ukrajinou, by měli být slušní. Dostávám však mnoho anonymních mailů plných neuvěřitelné sprostoty. Je mi líto ubožáků, kteří se nedokáží podepsat. To je zřejmě nějaká česká specialita. Už Karel Čapek o anonymech psal. A přitom jde o nedorozumění. Svůj postoj jsem na patřičných místech vysvětlil. Kupodivu měli pochopení.

Nepřemýšlel jste vy sám nad tím, že přeci jen umožníte ukrajinským mužům startovat na vašem turnaji v Teplicích, když se proti vašemu rozhodnutí zvedla vlna kritiky? Ještě před tím, než zareagovala FIDE.

Samozřejmě, že jsem o tom uvažoval. Říkal jsem si, že toto byla asi chyba a že jsem měl zvolit druhou možnost. Nemám rád komplikace. Svůj postoj jsem změnil snadno. Nebyl to ode mě nějaký vyhraněný názor, za kterým si pevně stojím. To byla prostě jedna ze dvou možností. Když jsem viděl, že ta první možnost budí nevoli, snadno jsem zvolil možnost druhou. To jen dokazuje, že to nebyla ode mě protiukrajinská diskriminace. Chyba, jaká se dělá v životě i v šachu.

Jaký vy osobně máte postoj k válce na Ukrajině?

Úplně jako každý. Kdo by si přál válku? Nikdy mě nenapadlo, že se takové situace, jaká je dnes ve světě, dožiji. Lidstvo je asi nepoučitelné. Kdesi jsem četl, že každá generace má svoji válku. Podíváme-li se do historie, je to opravdu samá válka. Obávám se nejhoršího. Že se na ni budeme muset připravit.

Když se ještě vrátím k vaší argumentaci… Argumentujete nařízením prezidenta Ukrajiny, ale ukrajinští sportovci přeci reprezentují svou zemi i během války mimo hranice republiky bez jakéhokoliv postihu.

Zřejmě jsem udělal chybu, jak jsem psal výše. Ale rozhodně to nebylo ve zlém úmyslu.

Platil by zákaz i pro Ukrajince, kteří nežijí na území Ukrajiny, ale jsou již v České republice či v jiných zemích? Pokud ano, tak proč?

Moje původní rozhodnutí platilo pro ty 18-60, kteří hrají pod ukrajinskou federací. Kde kdo žije, nemohu vědět. Přiznám se, že kdybych jen tušil, co moje rozhodnutí způsobí, jednal bych jinak. Ale znovu opakuji, že to nebylo míněno jako diskriminace. Hodně lidí to také tak chápe.

Kolik ruských sportovců vlastně bude startovat na vašem turnaji Teplice Open, byť pod hlavičkou jiné konfederace než FIDE?

Jen velmistr Romanov, který hraje za Norsko. Jezdí k nám v posledních letech a jednou turnaj dokonce vyhrál.

Jak dokážete zajistit jejich bezpečnost v Teplicích? A jak dokážete zajistit i bezpečnost Ukrajinců? Kolik těch nakonec dorazí a odkud, z jakých zemí?

Jak dokážu zajistit bezpečnost šachistů v Teplicích? To přece není moje starost. Nejsem policista. Kolik přijede Ukrajinců? Nevím. Napsal jsem těm, které jsem odmítl a mail přeposlal na FIDE, aby viděli, že jsem jim opravdu napsal. Čekám na odpověď. Jedná se o dva velmistry, kteří se přihlásili. Nejedná se tedy o nějaké zástupy ukrajinských šachistů. Přihlásili se jen dva.

Co říkáte na to, že řada ruských šachistů zákaz hrát pod FIDE obešla tím, že pod ruským svazem vstoupila do asijské konfederace?

Podrobnosti neznám. Rusové, kteří u nás budou hrát, jsou pod FIDE a na jmenovce budou mít logo FIDE, ne ruskou vlajku. Když jsme u těch federací všiml jsem si, že velký kritik Putinova režimu, bývalý mistr světa Garri Kasparov, je stále veden v ruské federaci a na své fotografii má ruskou vlajku. Ale to je mimo téma tohoto rozhovoru.

Na startovní listině je i Rus Demchenko, který je pod FIDE, protože byl mezi 44 ruskými sportovci, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s válkou otevřeným dopisem ruskému prezidentovi Putinovi. Jaký máte na tento krok názor?

Velmistr Demchenko u nás hraje po několikáté a myslím patří k favoritům turnaje, i když vítěze si netroufnu tipovat. Že podepsal otevřený dopis Putinovi vím. Je to obdivuhodná odvaha.