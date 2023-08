Ve věku pouhých 13 let, 6 měsíců a 29 dní získal Václav Finěk poslední nutnou normu pro zisk titulu mezinárodního šachového mistra (IM). Milníku dosáhl minulý týden při Czech Open 2023 v Pardubicích. Pro český šach to podle tiskové zprávy znamená přepsání historických tabulek.

Václav Finěk | Foto: chess.cz

Rodák z Liberce, jenž patří mezi užší světovou špičku talentů nízkého věku, přeskočil v českém žebříčku o necelých deset měsíců dosud historicky nejmladšího hráče Thai Dai Van Nguyena, který titul IM získal.

Nejmladší čeští mistři v šachu



Václav Finěk 13 let, 6 měsíců a 29 dní

Thai Dai Van Nguyen 14 let, 4 měsíce a 4 dny

David Navara 14 let, 4 měsíce a 19 dní

K největším Fiňkovým úspěchům patří stříbro na ME mládeže do 10 let (2019), vítězství na turnaji Futures PICF (2020), stříbro na online MS mládeže do 10 let (2020), ocenění Talent roku 2020 nebo například pravidelné kvalitní výkony, které podává v české extralize.

Václav Finěk svým ELO také v žebříčku „Nejlepších hráčů historie do 12,5 roku“ nechal za sebou několik současných elitních světových hráčů. S umístěním na 16. místě předstihl například Nora Magnuse Carlsena (45. místo) či Maxima Francouze Vachiera-Lagrava (33. místo).

Dalším postupným krokem pro talentovaného českého šachistu bude získání titulu velmistra (GM).