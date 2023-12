„Když se posadím před šachovnici, cítím se mnohem lépe, protože nemyslím na svou nemoc,“ říká Valentina Guninová. Čtyřiatřicetiletá Ruska je jednou z nejzářivějších šachových hvězd. Nejen pro ženy je novopečená světová šampionka inspirací.

Ruská šachistka Valentina Guninová se stala mistryní světa | Foto: Profimedia

Valentina Guninová v sobotu podruhé ovládla mistrovství světa v bleskovém šachu. Po triumfu neudržela emoce a propukla v pláč. „Jsem na sebe pyšná, s mou nemocí je to opravdu těžké,“ líčila šťastná šampionka.

Šestidenní světový šampionát FIDE v uzbeckém v Samarkandu si podmanil fenomenální Magnus Carlsen. Norský velmistr získal „double“, k titulu v rapid šachu přidal triumf v bleskovém šachu a znovu potvrdil, že je nejlepším hráčem světa. Svět ale dojal příběh Guninové.

Rodačka z Murmansku bojuje s autoimunitním onemocněním a neustále je unavená. Šachy jí poskytují útěk do jiného světa, při nich zapomíná na zdravotní problémy. „Když mě posadíte před šachovnici a řeknete mi, abych trénovala nebo hrála, cítím se mnohem lépe, protože nemyslím na svou nemoc a na to, jak je to těžké,“ svěřila se.

Guninová projevila šachové nadání už v dětství. V jedenácti letech se stala mistryní Evropy v kategorii do 12 let a v roce 2033 získala titul světové šampiony v kategorii do 14 let. V roce 2012 byla poprvé mistryní světa v bleskovém šachu, po jedenácti letech na tento úspěch navázala.

Svůj styl nazývá chaosem. „Hraji neobvykle, je to naprostý chaos. Samozřejmě mám přípravu na zahájení, ale není tak rutinní jako u mužů,“ prozradila Ruska, která po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsala otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, v němž ruští šachisté žádali o okamžité příměří.

Hra mužů je nudnější

Guninová je důkazem, že se šachisté liší od běžných lidí. „Máme velmi přísný režim, tvrdě se připravujete na turnaj, vrátíte se domů a hned se připravujete na další. Takže na soukromý život a setkání s přáteli prakticky nezbývá čas. Zároveň jsou šachy šílený adrenalin. Něco takového nezažijete ani na horské dráze.“

To souvisí s její nevšední zálibou – ráda se bojí: „Horory jsou moje vášeň,“ práskla na sebe.

Dojatá Valentina Guninová po zisku světového titulu:

Zdroj: Youtube

Jejím idolem je Bobby Fischer. „Bojoval za práva šachistů. Právě díky Fischerovi znatelně vzrostlo finanční ohodnocení velmistrů a samotné šachy dosáhly nové úrovně popularity po celém světě,“ vysvětlila.

Guninová má jasný názor na rozdíl mezi mužským a ženským šachem. „Jsou to dva různé sporty. Muži dělají mnohem méně chyb. Především díky psychologii je jejich hra pevnější a zároveň mnohem nudnější,“ poznamenala.

„Muži často mají osmihodinovou partii. Dívky toho tolik fyzicky nezvládnou. A samozřejmě mají úplně jiné prize money. Naší výhodou je, že můžeme hrát mužské turnaje a je to pro nás dobrý trénink a zkušenost. Například tenistky na mužských turnajích hrát nemohou,“ zdůraznila.