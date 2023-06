Fenomenální cyklista Peter Sagan se chystá na Tour de France. Blížící se 110. ročník ikonické Staré dámy bude pro slovenského Tourminátora posledním v jeho patnáctileté kariéře v profi pelotonu. Rozloučit by se chtěl etapovým vítězstvím.

Peter Sagan | Foto: se svolením Jana Brychty

Peter Sagan je legendou Tour de France. Oblíbený slovenský cyklista během jedenácti účastí na francouzském podniku posbíral dvanáct etapových vavřínů a získal rekordních sedm zelených dresů. V sobotu 1. července se postaví na start slavného závodu naposledy. Sagana čeká derniéra na Tour. On i jeho tým udělají všechno pro to, aby se rozloučil triumfálně.

„Peter je hvězdou současné cyklistiky. Při své poslední účasti na Tour sní o tom, že zvedne aspoň jednou ruce nad hlavu, možná si i oblékne zelený dres. Během tří týdnů bude mít několik možností pokusit se vyhrát spurt,“ uvedla Saganova stáj TotalEnergies během oficiální představení týmu pro Tour de France.

Pád Petera Sagana po kolizi s Pavlem Bittnerem:

Zdroj: Youtube

„Budu se snažit zajet co nejlépe a získat vítězství v nějaké etapě,“ přikývl Sagan, který je ale v predikcích opatrný. „Po pár etapách uvidíme, jestli vůbec bude mít smysl bojovat o zelený dres. Letos nás čeká nejnáročnější Tour za posledních dvacet třicet let a etapy příhodné pro sprintery jsou tak tři čtyři,“ upozornil Sagan.

Sní o olympiádě na horském kole

Generálka mu vůbec nevyšla. Na víkendovém společném českém a slovenském šampionátu v Tlmačích při cílovém spurtu nepříjemně spadl po kolizi s Čechem Pavlem Bittnerem a přišel o titul. Naštvaný a potlučený Sagan věřil, že následky kolize ho neovlivní na Tour. „Sedřený jsem od zad až po nohu. Uvidíme, jak rychle se to bude hojit.“

Po Tour ještě vyrazí na silniční mistrovství světa a pak už definitivně přesedlá na horské kolo s touhou dostat se na olympiádu v Paříži v příštím roce. „Bude to dost náročné i vzhledem k tomu, že nemám žádnou pořádnou přípravu na horském kole. Jak po technické, tak psychické stránce to bude složité,“ přiznal Sagan.

Trojnásobný světový šampion strávil v profi pelotonu patnáct let. Nostalgii ale necítí. „Jsem velmi vděčný za to, co všechno jsem mohl prožít a co všechno jsem mohl vyhrát. Ale jsem také rád, že to všechno končí,“ pousmál se slovenský showman.