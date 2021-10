Češi patřili k favoritům bratislavského MS ve vodním slalomu. Skloňovala se jména Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Lukáš Rohan nebo Tereza Fišerová. Jediné zlato ale nakonec překvapivě ukořistil kanoista Václav Chaloupka.

Václav Chaloupka v akci. | Foto: kanoe.cz

A to předtím v Čunovu ani jednou netrénoval. „O to víc jsem se na bratislavský kanál těšil,“ přiznal třiadvacetiletý člen USK Praha. „V kvalifikaci se potvrdilo, že trať neznám, ale finále mi sedlo perfektně,“ smál se úřadující mistr Evropy do 23 let.