Na závěr soustředění v Chebu mluvila nejen o ambicích českého celku. „Myslím si, že na letošním šampionátu bude možné úplně všechno,“ narážela Knedlíková na pandemii koronaviru, která sužuje svět.

„To zasáhlo všechny týmy. Žádný z nich neměl ideální přípravu,“ dodala zkušená 31letá křídelnice, která před sezonou přestoupila z maďarského Györu do norského Vipers Kristiansand.

V čem bude šampionát jiný, než ty předchozí? Jak to ovlivní váš tým?

Specifické to bude, to určitě. Ale my víme, do čeho jdeme, musíme se na to mentálně připravit. Všechny držíme při sobě, jsme zvyklé být hodně spolu.

Ve skupině vás čekají Švédsko, Rusko a Španělsko. Co byste řekla k soupeřkám?

Co si budeme povídat, skupina to není jednoduchá. Ale je to mistrovství Evropy, soupeřky si nemůžeme vybírat. Připravovaly jsme se tak, abychom podaly co nejlepší výkon, popereme se o postup.

Vy jste v létě přestoupila do Norska. Jak tam zasáhl koronavirus do házené?

V rámci možností jsme trénovaly i hrály. Norskou ligu podle plánu, ale bohužel covidové restrikce a karanténní opatření nám ztížily účast v Lize mistrů, kde máme odloženo pět zápasů.

Troufnete už si na porovnání norské ligy s maďarskou?

Já jsem zatím po všech stránkách spokojená, i když ta zkušenost v Norsku je zatím velmi krátká. Styl severské je úplně jiný než v Maďarsku, ale mně sedí víc.

Národní tým nehrál ostrý zápas přes rok. Jak moc velkou máte chuť konečně si spolu zahrát na velké scéně?

Ono se pořád mluví o covidových restrikcích. Ale my jsme velmi šťastné, že se šampionát vůbec koná.

I když bude Euro bez diváků? Už jste na to zvyklé?

My jsme v Norsku diváky úplně zakázané neměly, smělo jich přijít 200. Před prázdnou halou jsem hrála jen Ligu mistrů v Lublani, kde je obrovská aréna a nebyl tam ani noha. Byl to velmi zvláštní pocit. Ale je lepší hrát bez diváků než nehrát.