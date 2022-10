Co odpovídáte, když se vás kamarádky ptají na báječnou sezonu?

Že jsem s něčím takovým nepočítala. Z výsledků jsem úplně nadšená. (usmívá se) Snažím se nemít velká očekávání, ale dopadlo to nejlíp, jak mohlo. Jsem ohromně spokojená.

Fišerová zkompletovala sbírku. Heger bral zlato i trofej pro celkového vítěze SP

Dařilo se vám v kategorii do 23 let, medaile jste sbírala i mezi dospělými. Dají se tyto vavříny nějak porovnat?

Nejsem schopná říct, co beru nejvíc. Pokaždé je to náročné fyzicky a psychicky. V dospělých je pochopitelně těžší konkurence. Na druhou stranu se s řadou holek utkávám na obou polích. Vždycky mám spíš radost z povedené jízdy, že jsem to zvládla a vyrovnala se s tlakem.

Dokázala byste pojmenovat největší zážitek?

Ono toho bylo letos strašně moc… Fajn byly oba šampionáty do 23 let, měli jsme tam super partu. Skvěle mi vyšly i dva poslední závody světového poháru. Jednak už bylo po vrcholu sezony, všichni jsme byli víc v klidu a měla jsem pocit, že závodím pro radost. Pak se mi zamlouvá atmosféra ve Francii a Španělsku. V Pau jsem získala první medaili ve světovém poháru a radost z vítězství byla obrovská. (usmívá se)

Na úplný konec sezony jste trénovala a závodila v dějišti příštího MS v Londýně, kde jste stejně jako krátce před tím v Seu dojela druhá. Závěr vám vyšel vskutku dokonale…

Sešla se tam světová špička, ale rankingový závod nebyl důležitý. Šlo hlavně o trénink a myslím, že mi to pomohlo. Navíc se tam v listopadu vypravíme na soustředění. Třeba na světovém šampionátu v Aubsburgu jsem tamní vodě moc neporozuměla, ale londýnský kanál jsem se celkem naučila.

Obhajoba? Něco neuvěřitelného, smála se Fišerová po triumfu ve SP kanoistek

To je pro vás směrem k příští sezoně určitě dobrá zpráva…

Nejdřív si ale budu muset reprezentační tričko vysloužit. I domácí konkurence je velice silná. Ráda bych se do reprezentace probojovala, ale dopředu s tím nepočítám. Ve hře jsou tři místa. Myslím na to víc holek, uvidíme.

Závodíte převážně na kánoi, ale jednu týmovou medaili jste vyjela i na kajaku. Jste takovou obojživelnicí jako vaše reprezentační parťačka Tereza Fišerová?

To ne. Na kajaku sice částečně trénuju, ale jezdím v něm pro radost a pomáhám holkám v hlídkách v závodech do 23 let. Mou prioritou je kánoe. Kdybych se snažila rozdělit záběr i na kajak, příprava na singl by nebyla tak kvalitní. Musím se soustředit jen na jedno.

V posledních sezonách se stala součástí programu vodního slalomu kontaktní disciplína Extreme Kayak. Jaké s ní máte zkušenosti?

Nelíbí se mi a ani jsem ji nevyzkoušela. Nejsem na to povaha a správný typ. Vůbec mě neláká, na vodě jsem raději sama a bojuju jen s časem. To neznamená, že nedokážu být bojovník a rváč, ale víc preferuju klid. I když existuje šance dostat skrz Extreme Kayak na olympiádu, pokusím se o to ve své disciplíně.

Zlato, stříbro, bronz. Čeští kajakáři ve finále SP shrábli všechny medaile

Na kanálu v Troji i při reprezentačních akcích se potkáváte se starší sestrou Martinou. Bavíte se spolu o slalomu, když se sejdete třeba na kávě?

I když máme jiné trenéry a každá jsme v jiném klubu i středisku, vždycky si na sebe uděláme čas. Pokud se navštívíme nebo setkáme, tak vodu neprobíráme. Člověk v takových chvílích od sportu rád uteče. Spíš si povídáme o věcech, co se dějí kolem nás. S Marťou jsme v pohodě. Sice má někdy jako starší sourozenec určitý instinkt mě hlídat a kontrolovat, ale myslím, že už se o sebe dokážu postarat sama. (směje se) Ale kdybych si s něčím nevěděla rady, bude první, na koho se obrátím.

Letošní výsledky Gabriely Satkové

Mistrovství světa Aubsburg

1. místo - týmový závod kanoistek

Světový pohár Pau

1. místo - kanoe

Světový Pohár Seu d’Urgell

2. místo - kanoe

Mistrovství světa do 23 let Ivrea

1. místo - týmový závod kanoistek, 1. místo - týmový závod kajakářek, 2. místo - kanoe

Mistrovství Evropy do 23 let České Budějovice

1. místo - týmový závod kanoistek, 1. místo - kanoe