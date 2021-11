Zatímco ve Washingtonu a Chicagu často Satoranský nastupoval v základní sestavě a patřil mezi opory, po výměně k Pelikánům zatím nastupuje jen na pár minut, a to ještě ne na své obvyklé pozici. Zatím dostal prostor ve čtyřech z devíti zápasů a má průměr 2 body a 1 asistenci na zápas. Na hřišti strávil v průměru 11 minut.

„Situace není samozřejmě ideální. Zatím jsem nedostal moc minut a těch málo, co jsem dostal, jsem všechny strávil na pozici křídla,“ řekl Satoranský v odpovědi na dotaz pro Česko dribluje. „Moc mi k situaci ani nepomohlo, že jsem po olympijských hrách nemohl trénovat kvůli svalovému zranění a příjezd do New Orleans zkomplikoval a oddálil hurikán Ida,“ dodal.

Zdroj: Deník

Olympijské hry totiž Satoranský dohrával zraněný a zbytek léta tak nemohl individuálně trénovat, jak byl zvyklý. Navíc do nového působiště mohl přijet skutečně až na začátek přípravného kempu, jelikož na přelomu srpna a září řádil nad americkým územím hurikán Ida a Satoranský tak musel svůj odlet odložit. Nebyl tak v ideální pozici, aby si v krátké přípravě získal v novém týmu silnou pozici, a musí si o přízeň trenéra Willieho Greena říci tvrdou prací a trpělivostí. Už v nočním zápase se Sacramentem ukázal dobré momenty, kdy byl hodně aktivní a zaznamenal pět bodů a dvě asistence.

„Snažím se na situaci nacházet pozitiva a pracovat na věcech, na které není čas během herního vytížení. Chci být co nejlépe připravený na každou šanci, kterou dostanu,“ řekl Satoranský. Ještě před odletem do zámoří stihl natočit klip pro kampaň na EuroBasket, který se v září příštího roku uskuteční v jeho rodné Praze. A Satoranský v něm ukázal nejen své sportovní, ale i herecké vlohy.

„Myslím, že se to video povedlo. Hodně se mi líbí. Natáčení jsem si moc užil. Podobné akce máme v NBA každý rok, kdy natáčíme různá videa a propagujeme určité věci před sezonou. Na tohle natáčení jsem se ale těšil o to víc, protože mistrovství Evropy v Praze je jedinečná akce a člověk by na to měl vynaložit energii, protože všichni chceme, aby to bylo perfektní. Je to pro nás všechny taková srdcovka, protože všichni chceme, aby se to povedlo a aby přišlo co nejvíce lidí,“ dodal Satoranský.

Fanoušci mají zájem o EuroBasket



Ve čtvrtek odstartoval volný prodej vstupenek na pražskou skupinu mistrovství Evropy v basketbale. Sportovní svátek zavítá do O2 areny od 2. do 8. září příštího roku, český výběr se zde střetne se Srbskem, Finskem, Izraelem, Polskem a Nizozemskem. Vstupenky budou k dispozici na www.ticketportal.cz.



Zatímco dosud si mohli vstupenky na největší sportovní akci příštího roku v Česku zakoupit pouze předem registrovaní, ode dneška se otevřely brány prodeje široké veřejnosti. V první vlně pro registrované se prodalo přes 13 tisíc vstupenek.



„Jsme velmi mile potěšeni zájmem, jaký vzbudil předprodej vstupenek, a chtěli bychom za něj fanouškům poděkovat. Bylo vidět, že lidé registrovaní do programu Česko dribluje si opravdu nechtějí nechat zápasy EuroBasketu ujít. Navíc v dnešní době, kdy řada akcí řeší problémy s předprodejem vzhledem k nejisté epidemiologické situaci, lze stav prodeje považovat za úspěch,“ uvádí Martin Peterka, marketingový ředitel České basketbalové federace.