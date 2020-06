„Jsou to divné časy, ale snažím se na všem hledat pozitiva, i když to zrovna není jednoduché. Trávím hodně času s rodinou, soustředím se i na jiné věci, na které by v průběhu sezóny čas nebyl. I přesto ale každý den samozřejmě trénuji, protože pořád nevíme, jestli budeme hrát, nebo ne. Nejsem člověk, který by celý den seděl na gauči, takže jsem v každodenním kontaktu s trenéry,“ líčil Satoranský v rozhovoru pro Eurohoops.net.

Nahoru dolů

Týmu Bulls se uplynulá sezona NBA vůbec nepovedla. Pokud se potvrdí spekulace o tom, že ročník bude dohrávat 22 klubů (hlasovat se má tento týden ve čtvrtek), chicagská parta zůstane před branami. Satoranského a spol. dělilo před přerušením základní části od postupu do play-off osm výher a to na záchranu zpackané sezony stačit nebude.

„Pokud bychom opravdu měli šanci o něco hrát, tak by to věci hodně změnilo, protože dostanete novou motivaci. Pro mě jako tátu od rodiny je ale těžké představit si, že bych na dva měsíce odjel, odehrál pět bezvýznamných zápasů, a to by bylo všechno,“ řekl osmadvacetiletý rodák z Prahy, který si svůj první rok ve slavném dresu Bulls představoval jinak.

„Byla to typická sezona mladého týmu. Když to vypadalo, že půjdeme nahoru, prohráli jsme špatným výkonem zápas a přišli o veškeré sebevědomí. V příští sezoně chceme být mezi nejlepší osmičkou ve Východní konferenci a k tomu musíme hrát o dost lépe,“ uvědomuje si Satoranský, který do Chicaga dorazil po náročném reprezentačním létě a mistrovství světa v Číně. „Nechci se na to vymlouvat, ale určitě to mělo vliv.“

Návrat v prosinci?

Nejlepší český basketbalista přesto vidí i pozitiva. Pochvaluje si změny v klubovém vedení, na palubovce mu seděla spolupráce s hlavní chicagskou hvězdou Zachem LaVinem.

„Zach mě od začátku hodně překvapil. Moc jsem ho neznal a na hřišti působil vždycky tak trochu jako arogantní superhvězda, ale je to skvělý kluk. Je s ním zábava a od začátku jsme si sedli. Není jen atlet a smečař, ale je to velmi dobrý basketbalista,“ chválí Satoranský.

O poznání horší jsou reálné vyhlídky, že další ročník NBA odstartuje až v prosinci. „Je těžké představit si, že budeme do prosince bez zápasů, takže by se v roce 2020 nehrály skoro žádné zápasy. Žádný trénink vám nenahradí ostrá utkání,“ mrzí Satoranského, který letos přišel s českou reprezentací také o olympijskou kvalifikaci.