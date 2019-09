Jak se po fyzické stránce cítíte po druhém utkání ve dvou dnech?

Jsem překvapený, že docela dobře. Dnes ráno se mi moc dobře nevstávalo, respektive spíš mi nešlo včera dobře spát. Ale tenhle tým ukázal ten morál, který máme. Řekli jsme si, že prostě chceme bojovat o nejlepší umístnění českého a československého basketbalu. To se nám podařilo. Zaspali jsme trochu začátek, myslím, že bylo vidět, že mají trochu odpočatější nohy, ale zase bojovností jsme si došli pro vítězství.

Jak hodně těžké bylo zapomenout na čtvrtfinálovou prohru s Austrálií?

Byli jsme zklamaní, ale zároveň jsme si uvědomovali, co jsme tady dokázali. Zkrátka že nás ten zápas s Austrálií nesmí tolik vzít. Že s tímhle systémem šampionátu nemůžeme na něco takového ani pomyslet. Hodně věcí bylo proti nám. Blake Schilb hrál opět se zraněným kotníkem, musím mu vyjádřit respekt. Je vidět, že ho to bolí, ale chtěl nastoupit. To je další příklad charakteru našeho týmu. Došli jsme si pro vítězství a tím nechali Ameriku za sebou. To hovoří za vše.

Kromě lvího srdce musíme zmínit i vysokou kvalitu českého týmu.

Myslím, že se zase ukázala týmovost. Protože prostě každý zápas zahraje někdo líp. Včera zahrál Paťa Auda, dneska Vojta Hruban, Bočimu se zase střelecky dařilo. Je to o tom, že když se nedaří jednomu, je tam druhý, který ho zastoupí. Pavel Pumprla třeba vybojoval spoustu důležitých ofenzivních doskoků. Zápas jsme otočili bojovností a vůlí po vítězství.

Jak vnímáte podporu z domova, ze sportovní ale třeba i kulturní scény?

Je to neuvěřitelné sledovat, co se v Česku děje. Lidí nechodí do práce, aby se na nás mohli dívat. V životě by mě nenapadlo, že se to stane. Je to skvělé, ta podpora je cítit, byla to jedna z věcí, proč jsme si dneska nemohli dovolit zápas vypustit. Jsme podporovaní spoustou lidí a je to hrozně krásné.

Šanghaj se vám asi vryje do paměti…

Myslím, že na tohle město nezapomenu do konce života. Dvě šanghajské etapy, první s našimi fanoušky, dnes tady opět byli věrní fanoušci. Musím jim poděkovat. Na tohle město, kde se nám podařila basketbalová pohádka, budu mít krásné vzpomínky.

Naposledy se v Číně přesouváte. O páté místo se hraje v Pekingu. Těšíte se do centra dění?

Abych řekl pravdu, už toho cestování mám dost. A to mě ještě čeká tuhle sezonu spousta dalšího cestování v NBA (úsměv). Musíme respektovat ten program, jaký je. A budeme s těmi nejlepšími týmy, takže už jen to je hezké. Je to taková pocta našim výkonům tady na turnaji. Určitě si to užijeme.

Srbsko na závěr jako bonbónek?

Já jsem je před turnajem tipoval na vítěze. Pro mě je Srbsko jeden z nejlepších týmů na světě, ale tenhle turnaj ukazuje, že každý zápas je jiný a může se stát cokoli. Rozhodně se nemůže nikdy sázet jen na favority. A Srbsko je jasným favoritem. My uděláme všechno proto, abychom jim to zkomplikovali. Vylepšili ještě ten konec turnaje. Ale zároveň si chceme užívat ten moment, protože tohle už se možná nebude opakovat…

Nepřipadáte si v posledním měsíci jako v NBA? Šestnáct zápasů za 33 dní…

Cítím se teď, že bych si dal měsíc dovolené, ale na to samozřejmě nebude čas. Od Chicaga mám zprávu, že si můžu dát kolik dní potřebuju, na to, abych zregeneroval tělo. Zároveň tam musím být co nejdřív, abych se už trošku přizpůsobil Bulls. Navíc si musím najít nové bydlení. Těším se, až úspěch na MS oslavím i s rodinou. Hodně mi chybí, měsíc jsem neviděl malou dcerku…