Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy po utkání?

Myslím, že jsme tam nechali všechno a můžeme být na svůj tým hrdí. Odehráli jsme dva rozdílné poločasy. V tom prvním jsme hráli velmi dobře v obraně. Zůstali jsme ve hře, ale v útoku jsme neodkázali zakončit. Ve druhém jsme zlepšili útok, ale už tam asi nezbylo moc energie. Oni ukázali, jak dokážou být ofenzivní a jak fyzicky umí hrát.

Ale můžete si říct: "Hráli jsme čtvrtfinále mistrovství světa…"

Ano, obecně je to dobré, ale pocity teď jsou takové, že jsme prohráli. Je těžké teď říct, že jsme rádi za to, kam jsme se dostali. Ale jo, je skvělé, že jsme se probojovali až do čtvrtfinále. Užívali jsme si jízdu, uvidíme, jak zítra proti Polsku. Dnes to bylo těžké, ale Austrálie ukázala, jak dobří jsou. Je to spolufavorit na celkové vítězství a my máme být na co hrdí.

Hodně vám škodil Mills. Nebylo to až šílené?

Neřekl bych šílené, Patty Mills hraje za Austrálii takto pořád. Proto je nejlepší střelec turnaje, proto je tak pro ně důležitý. Dnes ukázal, že ve hře jeden na jednoho je úžasný. V první půli je držel, kdy sám dal šestnáct bodů. Všichni můžou vidět, jak velkou roli přebírá v NBA jako back up hráč. Pro mě je jeden z nejlepších back upů v NBA, všude jinde než v San Antoniu by klidně mohl být i startující rozehrávač. Je to skvělý střelec, což nám dnes názorně předvedl. U něj to ale není nic nového.

Po přestávce se k němu přidali ostatní a vy jste přestali stíhat.

Musíme si uvědomit, že Austrálie je spolufavorit na celkové vítězství. Ukázali, proč jsou tak dobří. Výborně si půjčují míč v útoku, výborně cutují. Zápas vzal do svých rukou Bogut. Tu nejdelší šňůru udělali přes něj. My už jsme bohužel neměli tolik síly. Bylo trochu znát, že je ten turnaj pro nás dlouhý. Nemáme tak silnou rotaci a ve třetí čtvrtině se to projevilo.

Pořád ale je o co hrát, co říkáte?

Ano. Můžeme být nejlepší tým, který v České republice nebo Československu hrál na MS. To je velká motivace.

Jak se dát do dohromady za necelých čtyřiadvacet hodin?

Je těžké na to myslet, protože jsme přišli o semifinále. Pokračujeme v turnaji a myslím, že máme silnou motivaci. Je třeba se správně psychicky nastavit, odpočinout si. Každý individuálně a jít na to proti Polákům, proti nimž máme vždy motivaci. Navíc tady hrajeme o historické umístění.

Ano, případným šestým místem byste vyrovnali partu kolem Jiřího Zídka st. z roku 1970.

Samozřejmě, nebyl to úplně cíl. Ten zněl dostat do semifinále. Ale teď jsme v pozici, že máme tuhle motivaci, abychom skončili co nejlépe v historii českého a československého basketbalu. To je obrovské. Proti Polsku dvakrát vyhráli v přípravě a budeme chtít uspět i teď.

Francie porazila USA, čímž vám sebrala přímý postup na olympiádu, co jste americkému krachu říkal?

My jsme to před uktáním nevěděli. Dívali jsme se na průběh zápasu ale pak jsme to zaklapli a nechtěli se ničím ovlivňovat. Nakonec to tedy ani neznamená tu olympiádu. Tak se o ní popereme v kvalifikaci.

Pokud byste zdolali Polsko, čekal by na vás vítěz duelu USA – Srbsko. Může být lepší rozloučení s turnajem?

Oba jsou atraktivní soupeři. Navíc s Američany jsme zahajovali šampionát. Teď na to ale ještě nemyslíme. Musíme se soustředit na zápas proti Polsku. A pak uvidíme po přejezdu do Pekingu…