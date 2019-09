Čekal jste utkání v takovém duchu, nebo vás něco překvapilo?

Upřímně, já jsem ani nic nečekal. Takové zápasy jsou těžké na to, aby se člověk mentálně připravil. Myslím si, že můžeme být neřeknu spokojení, ale hrdí na to, jak jsme dneska v zápase bojovali.

Na Američany jste ale nastoupili.

Chtěli jsme do toho jít hlava nehlava. První čtvrtinu jsme se nezalekli, v tom dalším průběhu oni samozřejmě ukázali svou individuální sílu. Myslím si, že hráli i dobře týmově, ale po většinu zápasu jsme se jich nebáli a bojovali až do konce.

Proti USA jste proměnili osm trojek z osmnácti, navíc jste inkasovali, na útočnou sílu soupeře, jen 88 bodů. Co těší víc?

Myslím si, že jsme si dobře přihrávali v útoku, a tím jsme si vytvořili hodně volných střeleckých pozicí. Bohužel někdy, když jsme najížděli, tak nám jejich atletičnost někdy dělala problémy. Oni byli hodně fyzičtí s námi, někdy na hraně faulu.

Ale takhle se prostě v NBA hodně často hraje. Takový ten handchacking. Hodně to změnilo naše střely, ale asi nejvíc, na co můžeme být hrdí nebo co nám nejvíc pomohlo, byla naše obrana. Dobře jsme přebírali, clony a myslím sil, že neměli nic úplně jednoduchého.

Je dobře, že je zápas za vámi a vy se teď můžete soustředit na ty dva, kdy půjde o postup?

Podle mého, jo. Už jsem to říkal před turnajem, že jsem rád, že s nimi hrajeme první zápas. Určitě můžeme na tomhle stavět, na té bojovnosti, obraně do dalších bojů. Teď to pro nás turnaj vlastně začíná. Viděl jsem kousek zápasu Japonska s Tureckem. Budou to určitě atypická utkání. Oba týmy jsou nesmírně nebezpečné a bude to na nás, jak se na Japonsko připravíme.