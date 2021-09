V týmu New Orleans se reprezentační rozehrávač těší na bývalé spoluhráče ze Sevilly i Chicaga a také hvězdného Ziona Williamsona. Zároveň se hlavní basketbalová tvář Česka těší na EuroBasket, jehož pražská skupina odstartuje v O2 Areně za necelý rok.

Nedávno jste se vrátil z olympiády, ale v Česku už běží přípravy na EuroBasket 2022, jehož jedna skupina se hraje v Praze. Vnímáte, že se tento vrchol pro vaši generaci už kvapem blíží?

Samozřejmě to vnímám. Je jen dobře, že EuroBasket propagujeme takhle dlouho dopředu, protože náš sen je vyprodat O2 Arenu a je důležité, že se lidi o tom začínají dozvídat a mohou se na takhle velkou akci těšit. Myslím si, že je to opravdu jedna z největších basketbalových akcí pro Českou republiku v historii a já se na to moc těším.

Hrajete v NBA, zahrál jste si na mistrovství světa i olympiádě. Je domácí šampionát před vyprodanou O2 Arenou takový poslední mezník ve vaší kariéře, který si ještě chcete splnit?

Domácí mistrovství Evropy určitě bude patřit k třešničkám mé kariéry, protože hrát doma před mojí rodinou a fanoušky, kteří mi fandí po celou kariéru, je prostě něco jedinečného. Olympiáda, mistrovství světa a NBA mají své kouzlo, ale domácí mistrovství je zkrátka propagace basketbalu a České republiky, a proto je to jedinečná příležitost, jak se ukázat.

Je to srdcovka

Sám propagaci pomáháte a zúčastnil jste se natáčení kampaně Česko dribluje. Jak jste si natáčení užil?

Užil jsem si ho moc. Podobné akce máme v NBA každý rok, kdy natáčíme různá videa a propagujeme určité věci před sezonou. Na tohle natáčení jsem se těšil, protože je mistrovství Evropy v Praze jedinečná akce a člověk by na to měl vynaložit energii, protože všichni chceme, aby to bylo perfektní. Uvidíme, jaký z toho bude výsledek. Je to pro nás všechny taková srdcovka, protože si všichni přejeme, aby se to povedlo a aby přišlo co nejvíce lidí.

Natáčení bylo pro vás poslední akcí v Česku před odletem do zámoří na vaši šestou sezonu v NBA. V létě jste změnil tým – cítíte nervozitu z cesty do New Orleans?

Já už jsem zvyklý chodit do nových situací, přece jen už to bude šestý klub během mé profesionální kariéry a třetí v NBA. Já jsem typ hráče, který se dokáže přizpůsobit dost rychle. V NBA už nějaké jméno mám, tak se nebojím, že zase budu muset něco znovu dokazovat. Samozřejmě je vstup do nového prostředí důležitý, ale spíše jsem natěšený. Po olympiádě jsem měl skoro dva měsíce volno, a tak už bych chtěl být s týmem.

Zion je hříčka přírody

Těšíte se v týmu Pelicans na někoho konkrétního?

Jelikož je v týmu Willy Hernangómez, se kterým jsem hrával v Seville a který je můj velký kamarád, tak samozřejmě na něj. Z Chicaga se mnou přišel i Garrett Temple, ke kterému jsem měl v kabině také hodně blízko. To vždy pomáhá rychleji se adaptovat a začlenit v novém prostředí, když už tam máte někoho, koho znáte z dřívějška. Podle mě to bude podobná situace, jako když jsem přicházel do Chicaga. Je tam hodně mladých hráčů a já tam budu jeden z těch zkušenějších.

Hlavní hvězdou týmu je Zion Williamson, který byl díky svým atletickým schopnostem hvězdou už na univerzitě a měla by mu patřit budoucnost. Jak ho vnímáte vy?

Zion je hříčka přírody a obrovský fenomén moderního basketbalu. Není moc hráčů, kteří mají takové parametry a dokážou hrát s takovou silou. Já se na hru s ním hrozně těším. Pro mě jako rozehrávače bude hodně důležité, jak mu dokážu vyhovět na hřišti, protože hraje dost atypicky. Pak je tam Brandon Ingram, další All Star hráč a veliká hvězda. Já se na to samozřejmě těším, protože v NBA má každý tým spousta talentu a bude hodně zajímavé s takovými osobnostmi hrát. A doufám, že se nám sezona vydaří.

Poslední dvě sezony NBA byly hodně ovlivněné pandemií. Věříte, že se konečně dočkáte normální sezony a že si užijete plných hal včetně O2 Areny na EuroBasketu?

Doufám, že sezona proběhne bez omezení. Jednu sezonu jsme museli přerušit, ta minulá zas byla s méně zápasy a z části bez diváků. Doufám, že se vrátíme do normálu. Během sezony se ale soustředím jen na přítomnost a nevnímám, co se bude dít v létě. Určitě nebudu přemýšlet o mistrovství Evropy, to si nechám až na léto, a budu se plně koncentrovat jen na NBA. Ale samozřejmě chci mít sezonu co nejlepší, abych měl formu vyladěnou i na reprezentaci.