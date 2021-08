Nejlépe placeným českým sportovcem zůstal basketbalista Tomáš Satoranský. Podle specializovaného časopisu Forbes, který sportovcům sečetl za období od loňského července do letošního června hrubý plat v klubu, vyhrané prize money a peníze od sponzorů, si jediný Čech v NBA vydělal 218 milionů korun. Na dalších místech žebříčku jsou hokejisté David Krejčí a Jakub Voráček, následují fotbaloví reprezentanti Patrik Schick a Tomáš Souček.

Basketbalista Tomáš Satoranský v dresu Chicaga | Foto: ČTK

Satoranský se do čela finančního pořadí dostal poprvé loni díky tříleté smlouvě na 30 milionů dolarů, kterou v roce 2019 podepsal při přestupu z Washingtonu do Chicaga. Roční kontrakt na deset milionů dolarů si nyní český olympionik přenesl i do New Orleans, kam ho Bulls v minulém týdnu vyměnili.