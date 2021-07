Máte už Tokia plnou hlavu?

Markéta: Po zkušenostech z loňska, kdy se nakonec nikam nejelo, uvěřím, že olympiáda bude, až odstartuje naše letadlo… No, trochu jsem to nadsadila (usměje se), Tokio je už realitou.

Z Japonska v první polovině roku nechodily moc povzbudivé zprávy. Jak jste je vnímaly?

Barbora: Nešlo je neslyšet, ale Český olympijský výbor nám průběžně zasílal novinky, a to nás drželo v pozitivní náladě. Pořádná atmosféra k beachvolejbalu patří, ale nakonec to bude bez diváků. Máme za sebou čtyři turnaje, kde měli diváci vstup zakázán, a bylo to dost smutný. Přišlo mi, že to hrajeme pro sebe…

Nejedete do neznáma, jaké máte s Japonskem zkušenosti?

M: V roce 2019 jsme hrály v Tokiu světový pohár. Víme, že tamní podmínky pro sport, který se hraje celý den venku, nejsou kvůli extrémním teplotám a vlhkosti moc příznivé. Přišlo mi to, jako bychom hrály pod dekou. Jsem ráda, že jsme měli možnost si to vyzkoušet, aspoň víme, co nás tam čeká. Pak se může jednat i o štěstí, v jakém čase bude mít kdo nalosovaný zápas.

Dalo se na tokijský teplotní extrém připravit třeba i u nás?

B: Na sluníčku jsme zvyklé hrát. Před původním termínem her jsme plánovali soustředění v zemi, kde panuje podobné počasí. Jenže to pak kvůli covidu padlo. Já se na Tokio připravuju třeba tím, že chodím v létě do sauny. Nevím, jestli to skutečně má nějaký význam, ale vždycky si v tom vedru říkám, že by mi to mohlo prospět. Obecně jsme dobře připravené. V delších výměnách se pak může ukázat, kdo vedro a vlhkost líp udejchá.

Lyžaři tvrdí, že na dálném východě je jiný sníh, je v Japonsku i jiný písek?

M: To si nemyslím. Písek podmínky tolik neovlivní. Bude sice hodně rozpálený, ale to bude to poslední, s čím se bude potřeba se popasovat.

Co říkáte proticovidovým opatřením, kvůli nimž nebudete moct nikam jít ven ani nikomu z českého týmu zafandit?

M: Pro mě tím padá jeden z pilířů olympismu, kdy se lidé z celého světa mohou potkat a podpořit. Na druhou stranu buďme rádi, že se vůbec nějaká olympiáda koná. Taky jsme si teď mohli všichni se zlomeným srdcem říkat, že jsme se marně snažili. Bereme to tak, jako to je, a Tokio nesrovnáváme s předchozími hrami. Tam to prostě bylo jiný. Myslím, že právě precizní Japonci jsou možná jediní, kdo dokáže hry sešněrované restrikcemi, uspořádat. Zaplaťpánbůh, že do toho jdou.

Kvůli zákazu vycházení na veřejnost budete mít spoustu volného času. Máte představu, jak se zabavíte?

B: Dobrá otázka. (směje se) Už máme z turnajů za sebou několik bublin, kdy jsme se pohybovali mezi hotelovým pokojem a hřištěm. Máme praxi, jak se zabavit - knížkou nebo kartami, sledováním filmů, ale i cvičením. V olympijské vesnici k tomu určitě přibude koukání na soutěže. Jsem přesvědčená, že to nějak zvládneme.

Kdyby to bylo možné, na jaký sport byste se zašly podívat?

M: Ráda bych zašla na tenis a gymnastiku.

B: Já bych k tomu přidala vodní slalom, který mi přijde akční a zajímavý. A taky by mě zajímalo judo. Sice úplně neznám pravidla, ale i tak by mě to lákalo podívat se, jak vypadá naživo.

A co vaši kolegové Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří v poslední době zaznamenali značný progres a na nedávném čtyřhvězdičkovém turnaji v Ostravě získali stříbro?

M: Tak to by bylo samozřejmý. Na kluky bychom šli. Jsou skvělí, klobouk dolů nad tím, na čem dlouhodobě a tvrdě pracují. To oceňuju. Teď se jim to vrací v podobě krásných výsledků. Držím jim palce, ať jim vydrží forma a Česko získá pěkný výsledek i v chlapech.

Myslíte, že jim pomáhá i veselá a bezstarostná nátura?

B: Jsou to takoví divoši, všechno berou s humorem. (směje se)

M: Myslím, že je to image, která k nim patří a kterou si pěstovali, ještě když nebyli tak vysoko. Jsou to správní střelci, dělají srandovní příspěvky na sociálních sítích. Vsadili na odlehčenou formu a hlavně hrají krásný beachvolejbal. Doufám, že si něco nechali do Tokia.

S čím byste byly po skončení turnaje spokojené?

M: V týmu jsme se shodly, že bychom rády vylepšily umístění z Ria, kde jsme vypadly v předkole play-off. Postup ze skupiny a umístění v top 10 by pro nás byl hezký výsledek. Všechno nad tím by už byla fantazie. Roli v tom ale hraje víc faktorů. Třeba zmíněné vylosování, kdy bude znamenat velký rozdíl hrát ve dvě odpoledne v pařáku, nebo o půlnoci v chládku.

Není tajemstvím, že by Tokio mohlo být vaším posledním turnajem. Bude to skutečně loučení před založením rodiny?

M: Tahle sezona bude naše poslední. Týden po olympiádě se hraje mistrovství Evropy a pak máme ještě další program, takže v Tokiu nepůjde o naše poslední plácnutí do balonu. Ale bude to vrchol, k němuž jsme se upínaly. Až pak se bude řešit, jestli a jak sezonu dohrajeme.

Jak tuto situaci vnímá spoluhráčka?

B: Dlouho vím, že to takhle bude. Počítám s tím, že moje další hraní bude spojené s jinou partnerkou. Nic ale zatím nemám domluvené. Ani vymyšlené, koho bych mohla oslovit. Tohle si nechávám na dobu po Tokiu a pak to nějak rozseknu. V beachvolejbalu se budu určitě dál pohybovat.

Bude pro vás dítě znamenat konec kariéry, nebo existuje varianta vrátit se pod síť jako maminka?

M: Nedá se to úplně předvídat. Až později si ujasním priority, jestli to stojí za to. Jestli jsem si splnila všechny sny, nebo existuje nějaká výzva, která by mě ještě lákala. Nějaký čas jsem si myslela, že po narození potomka určitě skončím, ale poslední rok se přesouvám do stavu, že chci rodinu, dám si pauzu, ale plavky ještě nepověsím na hřebík. (usmívá se) Na definitivní rozhodnutí si ale nechám prostor.