Ano, Hill si nevybral nikoho jiného než jamajskou superstar Usaina Bolta. To ale není všechno. Případný závod by ještě opepřila pikantní sázka o prsten pro šampiona Super Bowlu a zlatou olympijskou medaili.

I know you not from here but I'm sure this applies all over the world scared money don't make no _______? https://t.co/l4o2OL9zdz — Ty Hill (@cheetah) August 28, 2021

Wide receiver zámořského klubu Kansas City Chiefs má v nohách dynamit a vysloužil si přezdívku „Gepard“. Bývalý sprinter zvládne klasický test při výběru talentů do týmů NFL známý jako 40-yard dash (36,5 metru) za 4,29 sekundy.

Sedmadvacetiletý Hill tak nabyl přesvědčený, že se může postavit legendárnímu Boltovi. Ten na mistrovství světa v roce 2009 zaběhl nejrychlejší stovku v historii s časem 9,58 sekundy.

Nedávno se velkohubý Američan pustil do nejslavnějšího a nejrychlejšího sprintera všech dob. Boltovi vzkázal, že je starý a že by ho porazil. A vyzval ho, aby si to s ním rozdal právě na vzdálenost 40 yardů.

Zdroj: Youtube

Hvězdný sprinter se později objevil v populární talk show Dana Patricka, který navrhl závod na férových 70 metrů, které by byly kompromisem mezi 40 yardy a klasickou sprinterskou stovkou. A v sázce by byl prsten pro vítěze Super Bowlu a zlatá olympijské medaile.

„Pokd to myslí vážně, můžeme se dohodnout,“ smál se pětatřicetiletý Jamajčan. Prý by ale potřeboval nějaký čas, aby by se na závod připravil. „Na chvíli jsem byl v důchodu, ale pořád se udržuju. Tu rychlost v sobě stále mám, ale rozhodně musím víc potrénovat, abych znovu nastartoval nohy,“ vykládal světový rekordman.

Here you go… Usain Bolt vs. Tyreek Hill in a 70 meter dash. @UsainBolt says he'll put up a gold medal if Tyreek puts up his Super Bowl ring. You in @cheetah? We'll set it up for the week after the Super Bowl. Let's do it! pic.twitter.com/YLY3YUq57I — Dan Patrick Show (@dpshow) August 12, 2021

Bolt si do Hilla, který je považován za nejrychlejšího fotbalistu v historii NFL, nezapomněl rýpnout. Myslí si, že prsten šampionů do banku nedá. „Napsal jsem mu, ale nemyslím, že to riskne. Přece jen má jen jeden prsten, takže se asi bojí,“ hodil zpátky pomyslnou rukavici Bolt, který má doma hned osm zlatých medailí z olympijských her.

Dojde nakonec na souboj o nejrychlejšího muže planety, nebo jen zůstane u trash talku?

Zdroj: Youtube