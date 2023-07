Mladí hokejisté Michal Mrázik a David Moravec, stejně jako bývalý obránce NHL Milan Jurčina, se rozhodli ve spolupráci s nadací šampiona UFC Jiřího Procházky BJP Foundation pomoci sbírkou šestnáctiletému fotbalistovi Milanovi, který před rokem onemocněl zánětem míchy a hrozilo, že se nikdy nepostaví na nohy. Milan je ale bojovník, takže díky pomoci lékařů a své vůli boj s krutou nemocí vyhrál. Tedy alespoň chodí. Do plného zdraví ovšem potřebuje nákladnější rehabilitaci.

Sbírku po šestnáctiletého fotbalistu Milana odstartovala společenským setkáním. | Foto: Helena Váňová Production

Sbírka potrvá až do 15. srpna a kdokoli může přispět na transparentní účet 6563993349/0800 libovolnou částkou. „Líbí se mi, že jde o pomoc pro konkrétního člověka, že to není anonymní. Vím, že spoustu lidí řekne, že nemají peníze, tak proč by je někam posílali. Ale ono vážně stačí třeba jen padesát korun. Každý může přispět dle svých možností. Vždyť nikdo neví, kdy bude podobnou pomoc potřebovat. A víte co; karma funguje," nechal se slyšet Jurčina.

Sbírka byla odstartována na společenském setkání, přišla ji podpořit celá řada tváří české kultury, konkrétně Linda Finková, Štěpánka Duchková, Kateřina Bláhová, Michaela Nosková, Markéta Muzikářová, dívčí skupina Red Zone, Martin Maxa, Viktor Dyk, Miroslav Šimůnek, Jakub Moulis, Michal Šeda, Silvie Sieger a Jolana Szajewska.