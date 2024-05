Světovou jedničku Scottieho Schefflera zadržela před druhým kolem golfového majoru PGA Championship policie. Podle televizní stanice ESPN sedmadvacetiletý Američan nerespektoval pokyny policistů, kteří zasahovali u nehody, při níž kyvadlový autobus usmrtil u golfového klubu Valhalla v Louisville chodce. Scheffler místo nehody objel a zastavil až u vchodu do areálu, kde ho policisté zadrželi a odvedli v poutech.

Americký golfista Scottie Scheffler na turnaji PGA Championship v Louisville | Foto: Profimedia

Začátek druhého kola druhého majoru sezony byl kvůli nehodě odložen zhruba o hodinu a půl. Scheffler se na hřiště vrátil podle agentury AP asi po třech hodinách. Jeho zatčení bylo velkým nedorozuměním, uvedl hráčův právní zástupce Steve Romines. "Budeme to řešit, jak to půjde," řekl.

"Byla to velmi chaotická situace, což je pochopitelné vzhledem k tragické nehodě, ke které došlo předtím. Došlo k velkému nedorozumění ohledně toho, co jsem myslel, že se po mně žádá," uvedl Scheffler v prohlášení vydaném v době, kdy se připravoval na rozehrání druhého kola. "V žádném případě jsem neměl v úmyslu neuposlechnout pokynů. Doufám, že to budeme moci pro dnešek nechat být a budeme se moci soustředit na golf," dodal.

Reportér ESPN Jeff Darlington uvedl, že Scheffler, který měl rozehrát druhé kolo v 8:48, projel kolem policisty krátce po šesté hodině ranní. Na svém voze SUV měl označení, že jde o účastníka PGA Championship. Policista na něj však křičel, aby zastavil. Projíždějícího automobilu se chytil, dokud Scheffler asi o deset metrů později nezastavil. Policie uvedla, že golfistu obvinila z napadení policisty, bezohledné jízdy a nerespektování dopravních pokynů policisty řídícího dopravu.

Po prvním kole vede Schauffele

Scheffler v dubnu ovládl první major sezony Masters a na PGA Championship přijel s cílem vylepšit loňské druhé místo. Z posledních pěti startů slavil čtyři vítězství. Ve Valhalla Golf Clubu se představil po třítýdenní pauze, kterou si vzal kvůli narození syna.

Scheffler zahrál v úvodním kole čtyři rány pod par a dělil se o 12. místo s odstupem pěti úderů na vedoucího krajana Xandera Schauffeleho. Ten se ve čtvrtek blýskl rekordem turnaje, když zaznamenal 62 ran. "Kdyby mi někdo řekl, že v prvním kole zahraju devět ran pod par, tak to beru," citovala agentura AFP Schauffeleho, který se výkonem 62 ran postaral o nový rekord turnaje a vyrovnal i nejlepší kolo na majorech v historii okruhu PGA.