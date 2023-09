Má smysl podpora ženských sportů směrem k olympiádě? A jsou na tyto projekty teď vůbec peníze? Právě na výše zmíněné dvě palčivé otázky měla odpovědět úterní konference o financování ženského sportu.

Speciální finanční dotace pro ženy mířila i do fotbalu. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Rád bych něco slíbil, ale nemůžu,“ zmínil Ondřej Šebek, šéf Národní sportovní agentury.

Nepříjemnou zprávu vzápětí vystřídala naděje. Vše je odvislé od toho, co se sportu podaří vylobovat u Zbyňka Stanjury – ministra financí.„Do konce září budeme doufat, v říjnu už to budeme vědět definitivně,“ doplnil Roman Brandýs, místopředseda agentury.

Pokud by došlo na škrty, jak byly dosud prezentovány (z 6,9 miliard pokles na 5,2 miliard), byla by to však konečná nejen ženským kolektivům. Přitom právě na tuto podporu řada svazů a federací začala spoléhat.

Osm svazů si letos rozdělilo 150 milionů korun. Cílené dotace podle Šebka nejrychleji „zafungovaly“ v menších svazech, jako je ragby nebo pozemní hokej. „Mimo standardní financování od agentury dává svazům prostředky na financování jejich ženského týmu. Pro některé menší svazy je podpora ženského týmu na úrovni dosavadní podpory celého svazu,“ přiblížil Šebek, jenž tuto myšlenku na speciální podporu žen „zdědil“ po svém předchůdci Filipu Neusserovi.

Polovina peněz jde do fotbalových klubů

Není to krok do ztracena. Zejména ve sportech, kde financování narostlo skokově, přišel efekt okamžitě. Třeba ragbistky si zajistily účast v dodatečné olympijské kvalifikaci, navíc vyválčily bronz na Evropských hrách. Naději na účast pod pěti kruhy drží také pozemní hokejistky.

Generální sekretářka Českého svazu házené Šárka Drozdová považuje dotaci z tohoto programu za zásadní. „Mohli jsme založit další družstvo kadetek. Dorostenky se nám aktuálně kvalifikovaly na mistrovství světa. Další věc, kterou si můžeme dovolit, bylo najmout si specialisty pro brankářky, začalo se pracovat kondičně. Můžeme si dovolit zdravotní zabezpečení,“ řekla.

Také fotbal má pro projekt jen slova chvály. „Polovinu podpory dáváme do reprezentace, polovinu do klubů na trenéry. Může to obrovsky pomoci, abychom se v ženském fotbale dostali dále,“ dodal Erich Brabec, vedoucí úseku ženského fotbalu na asociaci.

Hokejistky dosáhly největších úspěchů – mají dvě bronzové medaile z MS plus jistou účast na ZOH v roce 2026. Svaz peníze z projektu využívá na podporu mládeže. „Otevřeli jsme projekt pro talentované holky, které mají ambici dostat se do týmu pro olympijské hry. Spolupracujeme se Spartou. Druhý projekt je kategorie U15, které směřují na ZOH 2030,“ přiblížila šéfka komise ženského hokeje a manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová.