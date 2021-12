Láska v ringu. Zamilovaný pár Sedláčková a Horváth to dotáhl až k titulu

Sedláčková s přítelem a boxerem Štěpánem Horváthem se v roce 2019 přestěhovali do Monaka, kde podepsali dvouletou smlouvu se stájí Ambitious Monaco. I kvůli koronavirové pandemii ale neabsolvovali pod její hlavičkou ani jeden zápas. "Bylo to hrozné a psychicky náročné. Já jsem pořád trénovala, a abych se přiznala, tak jsem pomalu nedoufala, že budu ještě boxovat," řekla sedmadvacetiletá boxerka.

Po vypršení smlouvy se začali o zápasový program starat sami a rychle si domluvili dva souboje v Německu. Sedláčková v srpnu porazila krajanku Ladislavu Holubovou, o dva měsíce později Sonju Pilipovičovou z Bosny a Hercegoviny. "Byly to zápasy na rozjezd, tři čtyři roky jsem pořádně neboxovala," řekla.

Přešla ke Krajovi

Sedláčková v minulosti trénovala pod vedením Lukáše Konečného, teď se začala připravovat pod dohledem další výrazné postavy české amatérské i profesionální scény Rudolfa Kraje. "Skončila mi dvouletá smlouva s organizací v Monaku, kterou jsme neprodloužili, a sehnali jsme si se Štěpánem (Horváthem) sami zápasy v Německu, kterými jsme vše znovu odstartovali. A neměli jsme trenéra, v Německu jsme byli sami. Pak jsme dostali nabídku na Lucernu a Štěpán se domluvil s Rudou, se kterým se znají. A já se k tomu přidala," líčila Sedláčková.

Pod vedením stříbrného olympijského medailisty ze Sydney 2000 by chtěla trénovat i nadále. "Hrozně mi ta spolupráce sedla a přála bych si pokračovat. Teď jsme spolu byli tři týdny, poznávali jsme se a jako trenér mi sedí," uvedla. Ani Kraj, jenž momentálně vede svůj klub v Mělníku, se nebrání pokračující spolupráci. "Nakoplo to i kluky u nás v klubu. Nemáme tam žádnou holku, takže Lucka musela sparovat s našimi juniory a fungovalo to," řekl Kraj.

Sedláčková si přípravu navíc zpestřila i tréninky s elitní českou MMA bojovnicí Lucií Pudilovou. "Je to moje dlouholetá kamarádka, tak jsem ji poprosila, zda by nepřijela. Sparovala jsem jen s klukama a potřebovala jsem to zkusit i s holčinou. Párkrát v minulosti jsme spolu už boxovali. Teď to byl pouze jeden den, protože se vrátila z kempu v Irsku. Doufám ale, že si to zopakujeme. Bylo to super," uvedla Sedláčková a dodala, že společný trénink pomáhá i Pudilové. "Nelezeme si do svého oboru. Lucka se v boxu strašně zlepšila," řekla.