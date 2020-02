Fatra Zlín – Lvi Praha 2:3 (25:22, 25:19, 18:25, 19:25, 14:16)

Fatra: Navláčil, R. Šulc, Vašíček, Čechmánek, Čech, Motyčka, libero Viceník. Střídali: Adamec, Lamri, Varous. Trenér: Obdržálek.

Lvi: Bartůněk, Douglas-Powell, Špulák, Mihajlovič, M. Šulc, Krajčovič, libera Ježek a Kovařík. Střídali: Toman, Pliaseckyi, Svoboda, Král. Trenér: Pomr.

Prvním gratulantem byl trenér Tomáš Pomr. Borce na pomezí základní sestavy neváhal poslat na plac od úvodního hvizdu. „Moc mu děkuji. Nicméně jsme do Zlína přijeli vyhrát a já na nic jiného nemyslel. Kdyby nastoupil Honza (Svoboda) a my to dokázali, měl bych teď stejně dobrý pocit,“ líčil smečař.

Za důvěru se kouči v prvním dějství odvděčil sérií pěti kvalitních servisů, okořeněnou jedním esem. Ruku na srdce, tak dlouho na čáře pro podání dlouho nepobyl. „To zvedne sebevědomí,“ přiznal Šulc. Jinak však hosté v úvodních dvou sadách tahali za kratší konec provazu – 22:25 a 19:25. „Zlín jsme nechali rozehrát. Agresivních servisů jsme dali málo. A špatně jsme přihrávali.“

Třetí dárek obdržel lužinský smečař ještě ve druhém setu. Můžeme jen spekulovat, zda přišel shůry, nebo mu ho přibalil kouč Pomr. Oslavenec totiž pokazil tři útoky a k lavičce přiběhl „jeho náhradník“ Jan Svoboda. Než se vysvlékl, Šulc zahrál zázračný míč a střídání se nekonalo. „To je pro mě novinka, tohle nemůže hráč sledovat. Je na tom krásně vidět, jaký je volejbal. Jeden balon může všechno změnit,“ okomentoval.

Poté už se nebesa vážně otevřela a s nimi i střecha stařičké zlínské haly. Lvi po sedmnácti prohraných setech ukořistili sadu – 25:18. „Klíčový moment, krásný dárek,“ řekl Šulc. „Volejbal jsme za měsíc určitě nezapomněli. Potřebovali jsme se na něčem chytit. Byli jsme vážně ve… A odrazili jsme se ode dna.“

Najednou se hra otočila. Lvi byli jasně lepší a Fatra plápolala – 25:19. S další gratulací přispěchal bratr Marka Šulce Radim. Nahrávač Zlína s ním prohrál přetahovanou nad sítí. „To si dobře vybavuji. S bráchou vedeme celý život naše malé souboje. Přesně jsem věděl, co chci udělat. Ale Radim to taky umí. Za chvíli u piva se nicméně budu smát já jemu.“

Bylo vyrovnáno. Lvi si nadšeně plácali – získali bod. Mohl si lužinský smečař přát za stavu 0:2 lepší dárek? „Trochu se nám ulevilo. Ale za úspěch jsme brali jen vítězství. Bylo proto potřeba vyhrát ještě tiebreak,“ zdůraznil Šulc.

Fatra se však probudila a propracovala až k mečbolu. Jenže Jakub Motyčka pokazil podání. „Protestuji! Tohle bych za dárek nepovažoval. Kuba servis osolil a uletěl mu 20 centimetrů do autu. Kdyby ho dal, tak jsem prohráli,“ přiznal smečař.

Jenže se mávalo, kapitán Lvů Jiří Král při svých podáních nezaváhal a Pražané mohli slavit – 16:14.

Počet dárků se tak zastavil na sedmi. „To jsem si snad ani nezasloužil,“ ušklíbl se Šulc. „Hlavně aby to vydrželo. V základní části extraligy na nás čekají už jen tři zápasy. Chceme skončit do šestého místa a vyhnout se tak předkolu play-off. K tomu by nám měly stačit dvě výhry, ale tři by byly lepší,“ doplnil odhodlaně.