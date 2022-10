Vedení se záhy po startu 6900 metrů dlouhého dostihu ujal Stretton s žokejem Garnerem, následovaný Playerem (ž. Novák) a dvojicí Chicname De Cotte (ž. Solignac) – Imphal (ž. Myška). Imphal však nezvládl Velký Taxisův příkop, na kdysi velice obávané překážce skončil také Star s žokejem Brečkou.

Startovní pole znovu prořídlo po Popkovickém skoku, kde skončil Kaiserwalzer (am. Mullins) a karambolu se jen tak tak vyhnul obhájce prvenství Talent (ž. Složil ml.). Po Francouzském skoku byl ze hry také Dusigrosz se Stromským.

V polovině dostihu se na čele srovnalo kvarteto Stretton, Player, Mr Spex a Chicname de Cotte. Dál už nepokračoval Brunch Royal s velezkušeným Josefem Bartošem. Nejstarší z účastníků, třináctiletý No Time to Lose, nezvládl Hadí příkop.

Zdroj: Youtube

Na jedné z lehčích překážek zaváhal Stretton a rázem se propadl na pátou příčku. Pořadí na čele se tak znovu změnilo. Na první příčku se vyhoupl Player a na čele se pohyboval Talent. Na záda jim začal dýchat Mr Spex. Před třicátou překážkou si pak první dva vyměnili pozice.

Obrovské emoce

Dechberoucí steeplechase vyvrcholila v cílové rovince. Kolem vedoucího Talenta se prohnal Mr Spex a ve finiši si už vedení pohlídal. Na třetí místo se prodral do té doby neviditelný Sacamiro s Kocmanem.

„Vezl jsem se super. Ze začátku byl Mr Spex takový čumivý na ty skoky. Ale on si to dělá vždy po svém, tak jsem mu do toho nekafral. Jak jsem viděl, že se začínají Pavel Složil s Marcelem Novákem nahánět, tak jsem si říkal, ještě je čas. Schoval jsem se za ně a rozhodl jsem se, že zaútočíme zezadu. Buďto to dáme a nebo ne. Špek ale měl famózní konec. Věděl jsem, že to v něm je a že to dáme. Lidi, jak začali fandit, skočil mi do rukou a těšil se do cíle," hlásil žokej Lukáš Matuský po vítězství.

„Koníka máme doma od dvou let. Od těch dvou se s ním pipláme. Je velký rozdíl pořídit si čtyřletého koně, nebo s ním pracovat od malička. Prožívám obrovské emoce, protože jako jezdec jsem Velkou pardubickou nikdy nevyhrál. V letošním roce na tom byl Špek velice dobře. Když jsme ho kupovali jako dvouročního, tak už tehdy mi něco říkalo, že by mohl vyhrát nějaký velký závod. Když tedy vydrží pan majitel. Jsem rád, že mu dal čas a byl trpělivý. On nám to teď v osmi letech všem vrátil,“ neskrýval nadšení trenér Luboš Urbánek.

Výsledky ostatních dostihů:



Cena společnosti VCES a.s. - Cena Laty Brandisové: 1. Maková panenka - ž. Odložil, 2. Ztracenka - ž. Myška, 3. Alegoria - Kocman.



Cena společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena ČASCH: 1. Greek Dessert – ž. Odložil, 2. Coupstar - ž. Složil ml., 3. Kmotr – Čmiel.



Pohár BICZ holding 2022: 1. Godfrey - ž. Claudic, 2. Royal Gino - ž. Myška, 3. Averis - ž. Matuský.



Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy: 1. Gatsby - ž. Odložil, 2. Aenas - ž. Bartoš, 3. Angostura – ž. Kašný.



Cena Lesů České republiky – Cena Labe: 1. Well Absolut - ž. Myška, 2. Chelmsford - ž. Bartoš, 3. New Finch – Kocman. '



Poplerův memorial skupiny Profireal Group: 1. Lianel – ž. Myška.