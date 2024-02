Parádní představení na mistrovství světa se povedlo Barboře Seemanové a Danielu Gracíkovi. Prvně jmenovaná sahala v první den bazénových soutěží na mistrovství světa v Dauhá po postupu do finále na své doplňkové trati 100 metrů motýlek.

Daniel Gracík | Foto: Giorgio Perottino/Deepbluemedia/Insidefoto

K účasti mezi nejlepšími osmi scházelo české rekordmance na desátém místě jen 23 setin. Své první světové semifinále plaval na motýlkové padesátce devatenáctiletý Gracík, který dohmátl v českém rekordu 23,45 na 13. příčce.

Seemanová cílí tradičně na kraulovou dvoustovku, ale motýlkové tratě vyhledává a starty v nich si užívá. S bazénem v katarské metropoli se seznamovala zdařile a v semifinále motýlkové stovky útočila na finále. V semifinále zaplavala čas 58,28. Byla o 9 setin rychleji než v rozplavbě a v cíli dohmátla pátá. V součtu obou semifinálových závodů obsadila 10. místo, jen 23 setin za poslední postupující Alexandrií Perkinsovou z Austrálie.

„Stovku delfín jsem si dala záměrně kvůli tomu, abych se trošku otrkala, abych si to užila. Je to takový fajn start z jiného soudku. Pocitově se mi určitě jelo líp než ráno. A vyšla mi i obrátka, vyšel mi dohmat a takže to, co jsem chtěla zlepšit, jsem zlepšila,“ vykládala v mixzóně Radiožurnálu Sport Seemanová.

Každá setina přidá na psychice

„Ale asi to bylo až moc bojovné, ztratila jsem takovou tu lehkost. Samozřejmě jsem jela naplno, bojovala jsem, ale prostě mi to o kousek uniklo. Byl to fajn závod, užila jsem si to,“ usmívala se.

Daniel Gracík v září 2022 získal dvě medaile na juniorském šampionátu v Limě, kde také zaplaval český rekord 23,46. Na jeho překonání čekal až do nedělního semifinále MS v Dauhá. Rekord zdolal o setinku a oproti rozplavbám se zlepšil o 6 setin. Nové domácí maximum pomohlo teenagerovi k šesté pozici v jeho semifinále a k celkovému 13. místu.

„Kdyby mi někdo řekl, dejme tomu před rokem, že budu třináctý na mistrovství světa mezi dospělými, tak bych tomu asi nevěřil. Takže z tohoto hlediska je na místě spokojenost a dobrý pocit. Vidím, že plavu vesměs na osobácích. Teď to byl rekord o setinu, takže to samozřejmě určitě přidá i na psychice,“ dodal Gracík.