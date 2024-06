Seemanová otrávila soupeřky. Nepočítaly s medailí, culila se. Těší se na Paříž

Co start, to placka. Něco takového tady ještě nebylo. Barbora Seemanová nastoupila do čtyř disciplín a z každého startu měla medaili. Jen pro připomenutí - tuzemská jednička v Bělehradě triumfovala v závodech na 100 a 200 metrů volný způsob, ve stejné disciplíně na 400 metrů byla druhá a třetí ještě v polohové dvoustovce.

Barbora Seemanová | Foto: se svolením Ivany Roháčkové