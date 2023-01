Barbora Seemanová v létě odešla od dlouholeté trenérky Petry Škábové do skupiny Švýcara Luka Gabrila a na podzim se dostala do formy. Ve finále MS v krátkém bazénu vylepšila svůj český rekord o více než půl sekundy (1:52,66). Od medaile ji dělilo 38 setin.

„Jsem moc vděčná, že jsem se po všech zraněních a trablech mohla vrátit tam, kde jsem byla. Byly tam chybičky, ale jsem ráda, jak to dopadlo a že mám na čem pracovat,“ vzkázala vítězka prostřednictvím videa přítomným na galavečeru v pražském Grand Hotel Bohemia, kterého se nemohla zúčastnit, protože pobývá na soustředění v Rakousku.

Nejlepším juniorem byl vyhlášen Daniel Gracík, majitel dvou stříbrných medailí z loňského MS své věkové kategorie. Dálkovým plavcům kraluje Lenka Štěrbová, nejlepším skokanem do vody je opět Michal Navrátil. Ocenění v synchronizovaném plavání znovu získala Karolína Klusková, tentokrát s Anetou Mrázkovou, s níž byla jedenáctá na ME.

Nové plavky i tetování

S kariérou rozloučil Jan Micka, účastník tří olympiád. Český rekordman na kraulařských tratích od 400 do 1500 metrů v dlouhém bazénu se poslední dva roky potýkal s výrazným poklesem formy.

Jedinečnou kolekci vlastního návrhu plavek představil finalista ME Ondřej Gemov. Moderátor ho vysvlékl z kalhot a on předvedl troje plavky. „Má poznávací znamení jsou tetování, která jsou dost výrazná. A co se designu plavek týče, je dělaný právě podle mých tetování,” vysvětloval.

A jaké motivy si ze svého těla pro svou kolekci vybral? „Vlk byl moje první velké tetování. Havran mě ze všech nejvíc bolel. Oko s včelou jsem si nechal udělat úplně spontánně,” prozradil Gemov o motivech, které zdobí plavky, ručníky a batohy