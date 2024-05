Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová zazářila na mítinku AP Race v Londýně. Domů veze tři nové národní rekordy, když postupně vylepšila časy na 200 (1:55,12) a 400 metrů (4:03,41) kraul a také v polohovém závodě na 200 metrů (2:11,25).

Barbora Seemanová | Foto: se svolením Deepbluemedia/Insidefoto

Pochopitelně z toho měla obrovskou radost. „Hlavně proto, že v Londýně šlo především o test před mistrovstvím Evropy. Všichni tady chtěli zaplavat dobře a cílit na rekordy. Já osobně jsem si chtěla zlepšit minimálně dvoustovku,“ hodnotila Seemanová uplynulý víkend.

V Londýně navíc na oblíbené dvoustovce volný způsob zaplavala nejrychleji od olympijského finále v Tokiu. „U dalších doplňkových disciplín jsem žádné očekávání neměla. A o to víc mě to překvapilo. Hlavně polohovka. To byl takový závod, kde jsem si to šla užít a opravdu tam nechala všechno. Jsem ráda, že závody vyšly tak, jak vyšly,“ pokračovala pražská rodačka, která se chystá na třetí olympijské hry.

Je spokojená, že před mistrovství Evropy, které startuje 10. června v Bělehradu, otestovala všechno, na čem společně s trenérem Lukou Gabrilem pracují. „Zkusili jsme si všechno, na co se připravujeme. Taktiku závodu, rozložení síly a zjistili jsme, kde potřebuju přidat, a kde jsem naopak na dobré cestě. Londýn byl důležitým orientačním bodem, abychom věděli, kde se nacházíme,“ vysvětluje Seemanová.

Barbora SeemanováZdroj: se svolením Sazky

Z Londýna se Seemanová rovnou přesunula na kemp na Slovensko, kde se bude připravovat až do odjezdu na ME. „Čekají nás ještě těžké dny a týdny. Máme na čem pracovat. Každopádně teď to byl úspěšný víkendový výjezd do Londýna,“ usmívala se.

Gracík roste závod od závodu

V britské metropoli se dařilo i Danielu Gracíkovi, který je dalším členem skupiny Luky Gabrila. Od Jana Šefla si vzal do držení rekord na 100 metrů motýlek. Rekordní výkon má nyní hodnotu 51,69, když si osobák vylepšil o 47 setin. Devatenáctiletý Gracík roste závod od závodu a v britské metropoli dokazoval v plné parádě sprinterské kvality.

Rekordní listina se díky němu přepisovala i na 100 metrů volný způsob. Už v rozplavbě dohmátl v čase 48,93, kterým o dvě setiny poslal do historie dosavadní české maximum Martina Vernera z OH 2008 v Pekingu. S Londýnem se pak rozloučil českým rekordem na motýlkové padesátce 23,23.