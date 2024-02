/FOTO, VIDEO/ Chtělo by se říci brambory… Ale byl to v Dauhá hlavně parádní výkon. Barbora Seemanová se ve svém prvním finále na mistrovství světa v životě zaskvěla. Na hlavní trati 200 metrů volný způsob se rvala do posledního tempa o medaili, aby v cíli byla na čtvrtém místě v čase 1:56,13. K naplnění medailového snu scházelo české reprezentantce jen 13 setin.

Barbora Seemanová bojovala na MS o medaili | Foto: Deepbluemedia/Insidefoto

Ve strhujícím závodě se od zbytku startovního pole od začátku oddělila favoritka Siobhan Haugheyová z Hongkongu, za níž se ale odehrávala úžasná podívaná, v níž hrála jednu z hlavních rolí Barbora Seemanová.

Na všech třech obrátkách po 50, 100 i 150 metrech byla mistryně Evropy z roku 2021 vždy čtvrtá jen s nepatrným odstupem za medailovými pozicemi. Do závěrečné padesátky ještě zbyly Seemanové síly, aby za sebe poslala Australanku Shaynu Jackovou a 20 metrů před cílem se protlačila na třetí místo. Jenže v dramatickém konci už česká rekordmanka nedokázala odolat náporu její krajanky Brianny Throssellové.

Zamrzí to. Bylo to opravdu o kousíček

„Samozřejmě je to úžasný. Jsem ráda, že to je do té první pětky. Myslím si, že jsem upřímně ani nedoufala, že bych skončila takhle blízko od pódia. Ale samozřejmě, když se na to podíváme a zvlášť na ty časy, tak mě to trošičku mrzí, protože to bylo opravdu o kousíček,“ byla první slova Barbory Seemanové krátce po doplavání pro Radiožurnál Sport.

Zdroj: Radiožurnál Sport

Výsledný čas 1:56,13 je její třetí nejlepší dvoustovkou v kariéře a 68 setin za osobním rekordem. Rychleji plavala jen před necelými třemi lety na OH v Tokiu a na konci loňského listopadu v Rotterdamu.

Nijak neskrývala svou nespokojenost. „Určitě je to zklamání. Myslím, že hlavně z té medaile, protože i když jsem v ní nedoufala, tak když potom člověk vidí ztrátu 0,13, tak je opravdu nic. To ani nemrknete, takže to asi zamrzí nejvíc,“ vykládala.

Konečně našla svůj styl závodu

„Ale je to prostě skvělý čas. Je to přesně asi tam, kde se teď nacházím. A dneska na rozplavání a celkově v tom závodě jsem se konečně cítila, že to byl můj styl závodu. Můj loveckej styl, takže jsem ráda, že jsem tu dvoustovku zakončila takhle,“ našla třiadvacetiletá Seemanová i oprávněná pozitiva.

O bronzu se rozhodovalo až v úplném finiši. Jednu Australanku za sebe dostala, ale ze zadních pozic se k medaili prosadila druhá. „Vlastně jsem vůbec neviděla holky vedle sebe. Snažila jsem se opravdu co nejvíc se držet se Siobhan a co nejvíc se k ní dotahovat. Do poslední padesátky jsem se snažila dát opravdu všechno,“ popsala své dojmy ze závěru.

Seemanová dosáhla na svůj největší úspěch na mistrovství světa. Čtvrté místo je zároveň nejlepším českým umístěním na MS v dlouhém bazénu od roku 2003. Před 21 lety v Barceloně se ze zisku stříbra radovala na trati 50 metrů znak Ilona Hlaváčková. Na stejném mistrovství pak byl Květoslav Svoboda také čtvrtý na kraulové dvoustovce. O té doby bylo českým maximem páté místo Barbory Závadové na MS 2015 v Kazani v polohovém závodě na 400 metrů.