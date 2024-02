Plavci ze všech koutů světa se přesunuli do Kataru, kde se netradičně v olympijském roce rozeběhl světový šampionát. V úvodu se bojuje ve skocích do vody, synchronizovaném a dálkovém plavání. Bazénoví plavci přijdou ke slovu až za týden.

Barbora Seemanová | Foto: se svolením ČSPS/Deepbluemedia/Andrea Staccioli

Druhou nezvyklostí je, že se mistrovství světa koná krátce po prosincovém ME v krátkém bazénu v Rumunsku. V časném termínu půjde i o olympijské limity, které z Čechů zatím splnili pouze Barbora Seemanová a Miroslav Knedla. Postupně bude reprezentovat patnáct závodníků ve čtyřech plaveckých odvětvích.

Nejvíce se očekává právě od Seemanové, která je mistryní Evropy z roku 2021 na 200 metrů volný způsob a v Otopeni na stejné trati obhájila stříbrnou medaili. Startovat však nebude zkušená znakařka Simona Kubová, která se nešťastně zranila. Tím se podstatně snížily šance štafety ohledně kvalifikace pro Paříž.

Barboře Seemanové na loňském MS ve Fukuoce o pouhou setinu uniklo finále, ale zaplavala olympijský limit. „Bude to test toho, jestli se nacházím tam, kde bych měla být, a jestli mi holky neodskočily. Určitě chci plavat finále a vyvarovat se toho, co se mi stalo v Japonsku,“ uvedla ve videonahrávce.

Je divné, že se MS koná už v únoru

O limit pro Paříž bude v Dauhá usilovat bronzová medailistka z ME v krátkém bazénu Kristýna Horská, která o červencový šampionát v Japonsku kvůli zdravotním problémům přišla. „Letenka na olympiádu by byla super, ale kdy se to povede, nevím. Po šampionátu je na nominaci ještě dost času,“ zmínila prsařka.

S menší pauzou mezi šampionáty se vyrovnala dobře. „Po návratu z Otopeni se žádná oslava medaile nekonala. Dala jsem si kratší odpočinek a hned po Vánocích následovala příprava,“ líčila Horská, která blízkost dvou vrcholů neřeší. „Ani ne. Jen je divné, že se svět koná už v únoru.“

Neobvyklý termín je způsobený tím, že se šampionáty v minulých letech přesouvaly kvůli pandemické situaci. Mistrovství světa v Dauhá bylo původně plánované na rok 2023.

Ondřej Gemov působil před odjezdem jako obvykle sebejistě. „Je to největší akce po olympiádě, a tak se moc těším. Ve vodě se cítím fajn, neměl by to být výbuch,“ usmíval se závodník, jehož hlavní tratí je 200 metrů motýlek.

„Spokojenost by panovala s jedním umístěním do šestého místa a skvělé by bylo, kdyby si dva reprezentanti vyplavali olympijskou místenku,“ prohlásil Jakub Tesárek, předseda Českého svazu plaveckých sportů.

Trenérka reprezentace Petra Škábová to vidí podobně. „Moc bych si přála druhou účast ve finále, nebo minimálně ještě jedno umístění v top 10. A myslím, že i další plavci mají na postup do semifinále,“ zmínila.

Daley získal čtvrtou zlatou medaili

Do Dauhá nepřijede řada plaveckých es. Důvodem jsou právě olympijské hry, na něž většina hvězd cílí. Na startu tak bude chybět například majitelka 21 světových titulů Američanka Katie Ledecká.

V Kataru se naopak po dvouleté závodnické pauze vrátil britský skokan do vody Tom Daley. V úvodu šampionátu získal čtvrtou zlatou medaili, když přispěl k prvenství smíšeného družstva ve skocích z třímetrového prkna a desetimetrové věže.

Pozoruhodné je, že devětadvacetiletý britský olympijský vítěz poprvé na MS triumfoval už v roce 2009 v Římě ve skocích z věže, což zopakoval o osm let později v Budapešti. V roce 2015 se pak podílel na vítězství družstva.